На границе с Польшей в «Шегини–Медика» наблюдаются задержки из-за сбоя в базе данных – ГПСУ

Оформление транспорта и пассажиров затруднено из-за технических проблем с польской пограничной системой.

В пункте пропуска «Шегини–Медика» на границе с Польшей наблюдаются задержки в оформлении из-за частичного сбоя в работе базы данных пограничной службы Республики Польша. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По информации польской стороны, система, которая используется для оформления легковых и грузовых автомобилей, автобусов и пешеходов при въезде и выезде из Польши, работает с техническими перебоями.

В результате оформление граждан и транспортных средств осуществляется в замедленном режиме.

На данный момент на выезде из Украины в направлении Польши образовалась пробка — более 50 легковых автомобилей. В то же время на въезде в Украину очередей не зафиксировано. Также не наблюдается скопления автобусов и пешеходов.

В ГПСУ призывают граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска, в частности «Смильница», «Нижанковичи», «Грушев», «Рава-Русская» и «Угринов».

