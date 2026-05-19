Продавщица заявила, что случайно продала сотруднику правоохранительных органов подаренные безакцизные сигареты — удалось ли ей избежать наказания

Суд постановил конфисковать продукцию и наложил штраф за нарушение правил оборота табачных изделий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский районный суд Черкасской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обстоятельства дела № 707/872/26

19 февраля 2026 года в 15:00 в магазине физического лица-предпринимателя была осуществлена продажа одной пачки сигарет марки «King» без марок акцизного налога, вопреки требованиям Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива».

В ходе рассмотрения дела физическое лицо-предприниматель признало вину частично и пояснило, что четыре пачки сигарет без марок акцизного налога ее муж получил в подарок, и одну из них она случайно продала сотруднику правоохранительных органов.

Виновность подтверждается протоколом об административном правонарушении, чеком, письменными объяснениями, рапортом полицейского, фотографиями и видеозаписями.

Что решил суд

Суд признал физическое лицо-предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 156 КоАП.

На нарушительницу наложено административное взыскание в виде штрафа в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 (три тысячи четыреста) гривен.

Конфисковано в собственность государства четыре пачки табачных изделий марки «King», изъятых в соответствии с протоколом.

Физическое лицо-предприниматель, как лицо с инвалидностью II группы, освобождено от уплаты судебного сбора.

Постановление может быть обжаловано в Черкасский апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. Штраф должен быть уплачен в течение пятнадцати дней со дня вручения постановления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.