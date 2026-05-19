Продавчиня заявила, що випадково продала правоохоронцю подаровані безакцизні цигарки – чи вдалося їй уникнути покарання

Суд ухвалив конфіскацію продукції та наклав штраф за порушення правил обігу тютюнових виробів.

Черкаський районний суд Черкаської області розглянув справу про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обставини справи № 707/872/26

19 лютого 2026 року о 15:00 годині в магазині фізичної особи-підприємця здійснено продаж однієї пачки цигарок марки «King» без марок акцизного податку, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Під час розгляду справи фізична особа-підприємець визнала вину частково та пояснила, що чотири пачки цигарок без марок акцизного податку її чоловік отримав як подарунок, і одну з них вона випадково продала правоохоронцю.

Винність підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, чеком, письмовими поясненнями, рапортом поліцейського, фотокартками та відеозаписами.

Що вирішив суд

Суд визнав фізичну особу-підприємця винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 КУпАП.

На порушницю накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень.

Конфісковано у власність держави чотири пачки тютюнових виробів марки «King», вилучених відповідно до протоколу.

Фізичну особу-підприємця, як особу з інвалідністю II групи, звільнено від сплати судового збору.

Постанова може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення. Штраф має бути сплачений протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення постанови.

