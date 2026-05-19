У Мін’юсті пояснили, хто і як визначає ціну майна, що продається на електронних торгах

Ціна арештованих активів формується на основі оцінки та може змінюватися залежно від результатів торгів.

Фото: sherlocksvaluers.co.uk

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України пояснило, хто і як визначає ціну майна, що продається на електронних торгах.

Продаж арештованого та конфіскованого майна - ефективний спосіб якомога швидше повернути несплачені кредити, погасити борги та здійснити відрахування до бюджету. Реалізація такого майна відбувається в Україні на електронних торгах, які зокрема проводить ДП «СЕТАМ» (OpenMarket), що працює у сфері управління Міністерства юстиції України.

У Мін’юсті підкреслили, що ціна арештованих активів формується на основі оцінки та може змінюватися залежно від результатів торгів. Такий підхід дозволяє підвищити шанси на продаж та забезпечити виконання рішення суду.

Хто і як оцінює майно, виставлене на продаж

Оцінка майна перед продажем на OpenMarket — це ключовий етап торгів, який визначає стартову ціну лота. Процес регулюється Законом України «Про виконавче провадження» та Порядком реалізації арештованого майна, що затверджений наказом Мін’юсту. Вартість майна може встановлюватися кількома способами:

- суб’єктами оціночної діяльності (їх залучає державний або приватний виконавець, у якого на виконанні перебуває виконавче провадження про стягнення боргу);

- за взаємною згодою сторін виконавчого провадження;

- виконавцем — за ринковими цінами;

- за рішенням суду.

Важливо: СЕТАМ лише надає майданчик для торгів, сама платформа ціни не встановлює.

Оцінювач орієнтується на ринкову вартість майна. Він аналізує ринок, вивчаючи схожі пропозиції, і оглядає об’єкт для визначення його стану та ступеня зношеності.

Звіт про оцінку майна діє протягом 6 місяців з дня його підписання. Якщо за цей час майно не виставили на торги або аукціон не відбувся, оцінку потрібно оновлювати.

Якщо боржник або стягувач не згодні з визначеною ціною (вважають її занадто низькою чи високою), вони мають право оскаржити результати оцінки в судовому порядку.

Лише після визначення вартості майно виставляється на електронні торги OpenMarket зі стартовою ціною. А якщо його не вдається реалізувати на першому аукціоні, застосовується механізм поетапного зниження ціни.

Для нерухомого та іпотечного майна:

- на другому аукціоні — мінус 15% від початкової ціни;

- на третьому — мінус 30% від початкової ціни.

Для рухомого майна:

- на другому аукціоні — мінус 25% від початкової ціни;

- на третьому — мінус 50% від початкової ціни.

Якщо після перших торгів ціна була знижена, це відображається в інформації про лот — зокрема, через позначку про уцінку.

Крім того, арештоване майно на OpenMarket може реалізовуватися шляхом «голландського аукціону», чи як його ще називають — редукціону. Це аукціонні торги, що проводяться за принципом пониження ціни. Під час такого аукціону ціна автоматично (покроково) знижується до граничної вартості, яка встановлена продавцем, допоки хтось з учасників торгів не зупинить зниження своєю ставкою. Редукціон має ряд переваг і дозволяє встановити реальну ринкову ціну лоту на певні категорії товарів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.