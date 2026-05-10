Мама не відходила ні на крок: у Чорнобильській зоні врятували лосеня, яке заплуталося в антидроновій сітці

22:07, 10 травня 2026
У Чорнобильській зоні рятувальники визволили маленьке лосеня з антидронової сітки.
Фото: zapovidnyk.org.ua
У зоні відчуження маленьке лосеня потрапило в антидронову сітку та не могло самостійно вибратися. Поруч увесь час залишалася його мама — не відходила ні на крок і чекала, поки дитинчаті допоможуть.

Як повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, на допомогу тваринам вчасно прийшов особовий склад 11 ДПРЗ міста Чорнобиль. Рятувальники обережно звільнили лосеня із сітки.

Щойно маля опинилося на волі, воно одразу побігло до матері.

У заповіднику зазначили, що серед пожеж, тривог і небезпек такі моменти особливо нагадують, заради чого люди борються — за життя.

