Мама не відходила ні на крок: у Чорнобильській зоні врятували лосеня, яке заплуталося в антидроновій сітці
У зоні відчуження маленьке лосеня потрапило в антидронову сітку та не могло самостійно вибратися. Поруч увесь час залишалася його мама — не відходила ні на крок і чекала, поки дитинчаті допоможуть.
Як повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, на допомогу тваринам вчасно прийшов особовий склад 11 ДПРЗ міста Чорнобиль. Рятувальники обережно звільнили лосеня із сітки.
Щойно маля опинилося на волі, воно одразу побігло до матері.
У заповіднику зазначили, що серед пожеж, тривог і небезпек такі моменти особливо нагадують, заради чого люди борються — за життя.
Фото: zapovidnyk.org.ua
