  1. В Україні

Колишнього лікаря збірної США зі спортивної гімнастики засудили до 175 років ув’язнення

23:59, 30 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд у США виніс вирок колишньому лікарю національної збірної зі спортивної гімнастики Лоуренсу Нассару.
Колишнього лікаря збірної США зі спортивної гімнастики засудили до 175 років ув’язнення
Фото: cnn.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США після безпрецедентного семиденного судового слухання, під час якого понад 150 молодих жінок публічно виступили із заявами про сексуальне насильство, яке вчинив доктор Лоуренс Г. Нассар, колишній лікар збірної США зі спортивної гімнастики, суддя засудив його до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 175 років, пише NBC News.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, він десятиліттями вчиняв сексуальне насильство над спортсменками під виглядом медичних процедур. Загалом про насильство з його боку заявили понад 150 жінок і дівчат, а згодом кількість відомих постраждалих перевищила 250 осіб.

Окрім вироку до 175 років ув’язнення у справі про сексуальне насильство, Нассар також отримав федеральний вирок — 60 років тюрми за зберігання дитячої порнографії та приховування доказів. Суд постановив, що покарання виконуватимуться послідовно, фактично гарантуючи йому довічне ув’язнення.

У 2024 році Міністерство юстиції США погодилося виплатити майже 139 мільйонів доларів компенсацій постраждалим через неналежне розслідування справи Федеральним бюро розслідувань. Раніше окремі багатомільйонні компенсації також виплатили USA Gymnastics, Олімпійський комітет США та Університет штату Мічиган.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ремонт авто після ДТП: як стягнути різницю між страховою виплатою та реальною вартістю запчастин

Що робити, якщо страхова покрила лише частину ремонту після ДТП.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Штраф за образи посадовців в TikTok — ЄСПЛ висловився про межі свободи слова у соцмережах

ЄСПЛ розглянув скаргу на штраф за контент у соцмережі, який національні суди визнали порушенням громадського порядку та образою посадовців.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]