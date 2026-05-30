Колишнього лікаря збірної США зі спортивної гімнастики засудили до 175 років ув’язнення

Суд у США виніс вирок колишньому лікарю національної збірної зі спортивної гімнастики Лоуренсу Нассару.

Фото: cnn.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США після безпрецедентного семиденного судового слухання, під час якого понад 150 молодих жінок публічно виступили із заявами про сексуальне насильство, яке вчинив доктор Лоуренс Г. Нассар, колишній лікар збірної США зі спортивної гімнастики, суддя засудив його до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 175 років, пише NBC News.

За даними слідства, він десятиліттями вчиняв сексуальне насильство над спортсменками під виглядом медичних процедур. Загалом про насильство з його боку заявили понад 150 жінок і дівчат, а згодом кількість відомих постраждалих перевищила 250 осіб.

Окрім вироку до 175 років ув’язнення у справі про сексуальне насильство, Нассар також отримав федеральний вирок — 60 років тюрми за зберігання дитячої порнографії та приховування доказів. Суд постановив, що покарання виконуватимуться послідовно, фактично гарантуючи йому довічне ув’язнення.

У 2024 році Міністерство юстиції США погодилося виплатити майже 139 мільйонів доларів компенсацій постраждалим через неналежне розслідування справи Федеральним бюро розслідувань. Раніше окремі багатомільйонні компенсації також виплатили USA Gymnastics, Олімпійський комітет США та Університет штату Мічиган.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.