Влаштував п’яний дрифт: у Києві покарали водія BMW, відео

У столиці чоловік керував автівкою з ознаками сп'яніння та без водійського.

В Печерському районі Києва покарали водія BMW за порушення ПДР.

Як повідомила патрульна поліція Києва, спілкуючись з керманичем, інспектори виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження медичного огляду у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився.

Правоохоронці встановили, що керманич був позбавлений права керування за рішенням суду, однак повторно посвідчення водія не отримав.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього:

- протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП;

- винесли постанови за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

