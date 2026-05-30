  1. Відео
  2. / В Україні

Влаштував п’яний дрифт: у Києві покарали водія BMW, відео

21:36, 30 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У столиці чоловік керував автівкою з ознаками сп'яніння та без водійського.
Влаштував п’яний дрифт: у Києві покарали водія BMW, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Печерському районі Києва покарали водія BMW за порушення ПДР.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила патрульна поліція Києва, спілкуючись з керманичем, інспектори виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження медичного огляду у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився.

Правоохоронці встановили, що керманич був позбавлений права керування за рішенням суду, однак повторно посвідчення водія не отримав.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього:

- протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП;

- винесли постанови за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Київ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ремонт авто після ДТП: як стягнути різницю між страховою виплатою та реальною вартістю запчастин

Що робити, якщо страхова покрила лише частину ремонту після ДТП.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Штраф за образи посадовців в TikTok — ЄСПЛ висловився про межі свободи слова у соцмережах

ЄСПЛ розглянув скаргу на штраф за контент у соцмережі, який національні суди визнали порушенням громадського порядку та образою посадовців.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]