Коли порука перетворюється на борг: важливі правила для поручителів

Які права, обов’язки та ризики передбачає договір поруки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Погоджуючись стати поручителем, багато хто сприймає це як дружню підтримку чи формальність. Однак закон розглядає поруку значно серйозніше. Поручитель бере на себе відповідальність за виконання боргових зобов’язань перед кредитором і в разі проблем може відповідати так само, як і сам боржник. Тому перед підписанням відповідних документів варто ретельно оцінити всі можливі ризики та наслідки.

Що таке договір поруки

Договір поруки є угодою, за якою одна особа — поручитель — бере на себе зобов’язання перед кредитором гарантувати виконання боржником його обов’язків. Якщо боржник не виконує своїх зобов’язань, відповідальність перед кредитором може бути покладена на поручителя.

Порука може охоплювати як всю суму зобов’язання, так і його окрему частину. При цьому поручителем може виступати як одна особа, так і декілька осіб одночасно.

Таким чином, порука є додатковим способом забезпечення виконання основного зобов’язання майнового характеру. Вона виникає на підставі окремого договору між кредитором і особою, яка погоджується відповідати за боржника. Межі відповідальності поручителя визначаються не лише умовами договору поруки, а й положеннями основного договору, з якого випливають зобов’язання боржника. Такої правової позиції дотримується і Велика Палата Верховного Суду у постанові від 26 травня 2020 року у справі № 910/13109/18.

Оплата послуг поручителя

Поручитель має право на оплату послуг, наданих ним боржникові (стаття 558 Кодексу).

Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого порукою

У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Особи, які за одним чи за декількома договорами поруки поручилися перед кредитором за виконання боржником одного і того самого зобов’язання, є солідарними боржниками і відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки (стаття 554 Кодексу).

Права та обов’язки поручителя у разі пред’явлення до нього вимоги

У разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов’язаний повідомити про це боржника, а в разі пред’явлення до нього позову – подати клопотання про залучення боржника до участі у справі, нагадує Міністерство юстиції.

Якщо поручитель не повідомить боржника про вимогу кредитора і сам виконає зобов’язання, боржник має право висунути проти вимоги поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги кредитора.

Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов’язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг (cтаття 555 Кодексу).

Права поручителя, який виконав зобов’язання

Після виконання поручителем зобов’язання, забезпеченого порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов’язок боржника.

До поручителя, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов’язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.

До кожного з кількох поручителів, які виконали зобов’язання, забезпечене порукою, переходять права кредитора у розмірі частини обов’язку, що виконана ним (стаття 556 Кодексу).

Повідомлення поручителя про виконання зобов’язання боржником

Боржник, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, повинен негайно повідомити про це поручителя.

Поручитель, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, у зв’язку з ненаправленням йому боржником повідомлення про виконання ним свого обов’язку, має право стягнути з кредитора безпідставно одержане або пред’явити зворотну вимогу до боржника (стаття 557 Кодексу).

Припинення поруки

Згідно зі статтею 559 Кодексу порука припиняється:

– З припиненням забезпеченого нею зобов’язання.

Звертаємо увагу, що у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності боржника, такий поручитель несе відповідальність за порушення зобов’язання боржником в обсязі, що існував до такої зміни зобов’язання.

– Якщо після настання строку виконання зобов’язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем.

– У разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не погодився забезпечувати виконання зобов’язання іншим боржником у договорі поруки чи при переведенні боргу.

– Після завершення строку поруки, встановленого договором поруки. Якщо такий строк не встановлено, порука припиняється у разі виконання основного зобов’язання у повному обсязі або якщо кредитор протягом трьох років з дня настання строку (терміну) виконання основного зобов’язання не пред’явить позову до поручителя. Якщо строк (термін) виконання основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом трьох років з дня укладення договору поруки не пред’явить позову до поручителя. Для зобов’язань, виконання яких здійснюється частинами, строк поруки обчислюється окремо за кожною частиною зобов’язання, починаючи з дня завершення строку або настання терміну виконання відповідної частини такого зобов’язання.

Ліквідація боржника – юридичної особи не припиняє поруку, якщо до дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення боржника – юридичної особи кредитор звернувся до суду з позовом до поручителя у зв’язку з порушенням таким боржником зобов’язання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.