Працівникам культури можуть підвищити зарплати у 2027 році: що відомо

У проєкті Держбюджету на 2027 рік планують передбачити підвищення зарплат працівникам культури, а також збільшення фінансування Українського культурного фонду.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що уряд опрацьовує можливість підвищення заробітних плат працівникам культурної сфери під час формування державного бюджету на 2027 рік.

За її словами, наразі триває підготовка бюджетної декларації, у межах якої ведуться предметні консультації щодо збільшення оплати праці в галузі культури. Вона наголосила, що розвиток культурної сфери напряму залежить від фахівців, які в ній працюють, тому питання їхньої фінансової підтримки залишається одним із пріоритетних.

"Я не хочу це анонсувати, але ми ведемо дуже предметні переговори про збільшення розміру заробітних плат в сфері культури, тому що культура тримається на людях", – сказала Бережна на публічному інтерв'ю в рамках "Книжковому арсеналі".

Бережна також зазначила, що підвищення зарплат може стати додатковим стимулом для повернення українців з-за кордону після вимушеної еміграції, а також допоможе залучити до культурної галузі спеціалістів, які через низькі доходи перейшли працювати в інші сфери.

Окремо вона повідомила, що Міністерство культури планує домагатися збільшення фінансування Українського культурного фонду в наступному році. Водночас посадовиця нагадала, що у 2026 році обсяг фінансування фонду вже був збільшений на 128 млн грн порівняно з попереднім роком.

