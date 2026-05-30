Верховний Суд: відмову у скарзі на невнесення відомостей до ЄРДР можна оскаржити в апеляції

Верховний Суд підтвердив право на апеляційне оскарження ухвали щодо невнесення відомостей до ЄРДР.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ухвала слідчого судді, якою відмовлено в задоволенні скарги особи на відмову прокурора у внесенні відомостей до ЄРДР в порядку ст. 214 КПК, підлягає апеляційному оскарженню. Такого висновку дійшла Перша судова палата ККС ВС від 07.04.2026 у справі № 129/1324/25.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Ухвалою слідчого судді відмовлено в задоволенні скарги скаржника на бездіяльність заступника керівника окружної прокуратури, яка полягала у відмові у внесенні відомостей до ЄРДР в порядку ст. 214 КПК. Ухвалою апеляційного суду відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою скаржника на цю ухвалу слідчого судді на підставі ч. 4 ст. 399 КПК у зв’язку з тим, що апеляційна скарга подана на судове рішення місцевого суду, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

У касаційній скарзі скаржник зазначає, що слідчий суддя безпідставно відмовив у задоволенні його скарги, судовий розгляд провів неповно та упереджено.

Позиція ККС

Скасовано ухвалу апеляційного суду і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС вказала, що суддя-доповідач апеляційного суду відмовив у відкритті апеляційного провадження з посиланням на положення ч. 4 ст. 399 КПК, відповідно до якої ухвали слідчого судді, постановлені в порядку ст. 206 КПК, не підлягають апеляційному оскарженню.

В ході касаційної перевірки встановлено, що у своїй скарзі скаржник порушував питання про внесення відомостей до ЄРДР за фактом вчинення злочину.

У постанові ОП ККС зроблено висновок про те, що оскарженню в апеляційному порядку підлягають ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, які постановлені після визнання неконституційними положень ч. 3 ст. 307 КПК, тобто з 17.06.2020 (постанова від 15.02.2021 у справі № 133/3337/19).

Отже, ухвала слідчого судді, якою відмовлено в задоволенні скарги скаржника на відмову прокурора у внесенні відомостей до ЄРДР в порядку ст. 214 КПК підлягає апеляційному оскарженню.

Застосовуючи положення ч. 4 ст. 399 КПК, апеляційний суд обмежився аналізом лише резолютивної частини ухвали слідчого судді, в якій здійснено посилання на положення ст. 206 КПК, однак не надав оцінки її мотивувальній частині, з якої вбачається, що скарга скаржника стосувалася безпідставного невнесення відомостей до ЄРДР відповідно до ст. 214 КПК.

З постановою колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 07.04.2026 у справі № 129/1324/25 (провадження № 51-4562км25) можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.