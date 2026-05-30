У НАТО заявили про відсутність «драми» у відносинах зі США

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс рухається до збільшення оборонних витрат до 5% ВВП та зберігає стабільні відносини зі США.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НАТО впорається з вимогами президента США Дональда Трампа щодо збільшення оборонних витрат. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, додавши, що відносини з Пентагоном залишаються стабільними та позбавленими будь-якої «драми», пише Bloomberg.

«У нас є процес оборонного планування НАТО, який дає нам необхідні можливості, і ми досягнемо їх з часом», — сказав Каво Драгоне в інтерв’ю, коментуючи плани Альянсу досягти загального рівня витрат на оборону у 5% ВВП. «Тому я думаю, що ми перебуваємо у хорошій формі».

Його заява прозвучала невдовзі після того, як міністр оборони США Піт Гегсет виступив із різкою критикою Європи та НАТО під час безпекового форуму Shangri-La Dialogue у Сінгапурі.

«З військової точки зору між нами та США немає жодної драми», — зазначив Каво Драгоне, який є офіцером ВМС Італії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.