  1. В Україні

Паспортний сервіс у Польщі й Італії з 1 червня переходить на запис в електронну чергу через «Дію»

13:19, 30 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДП «Документ» в тестовому режимі запроваджує верифікацію через Дію для запису в чергу в Польщі та Італії.
Паспортний сервіс у Польщі й Італії з 1 червня переходить на запис в електронну чергу через «Дію»
Фото: pasport.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 червня 2026 року центри Паспортного сервісу в Польщі та Італії переходять на реєстрацію в електронну чергу за допомогою Дія.Підпис. Про це повідомило Державне підприємство «Документ».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Режим прийому громадян в Італії (м. Мілан) – виключно попередній запис в електронну чергу.

Режим прийому громадян в центрах Паспортного сервісу в Польщі (м. Варшава, м. Вроцлав, м. Гданськ та м. Краків) – попередній запис в електронну чергу та «жива черга».

Актуальна кількість талонів, які наші центри спроможні видати та оформити протягом кожного робочого дня без попереднього запису (в форматі «живої черги»):

Варшава - 60 талонів щодня

Вроцлав - 40 талонів щодня 

Гданськ - 30 талонів щодня

Краків - 30 талонів щодня», - йдеться у заяві.

У ДП рекомендують користуватися онлайн-записом на сайті, який оновлюється безперервно протягом доби.

Також там підкреслили, що прийом документів на апостилювання, пересилку раніше оформлених документів та видача готових документів відбуватиметься без попереднього запису.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штраф за образи посадовців в TikTok — ЄСПЛ висловився про межі свободи слова у соцмережах

ЄСПЛ розглянув скаргу на штраф за контент у соцмережі, який національні суди визнали порушенням громадського порядку та образою посадовців.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Комітет Верховної Ради допустив 26 кандидатів до перевірок у межах відбору до Вищої ради правосуддя

Комітет Верховної Ради України завершив перевірку документів кандидатів на посади членів ВРП за парламентською квотою та визнав 26 із них такими, що відповідають вимогам закону.

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]