Паспортний сервіс у Польщі й Італії з 1 червня переходить на запис в електронну чергу через «Дію»

ДП «Документ» в тестовому режимі запроваджує верифікацію через Дію для запису в чергу в Польщі та Італії.

З 1 червня 2026 року центри Паспортного сервісу в Польщі та Італії переходять на реєстрацію в електронну чергу за допомогою Дія.Підпис. Про це повідомило Державне підприємство «Документ».

«Режим прийому громадян в Італії (м. Мілан) – виключно попередній запис в електронну чергу.

Режим прийому громадян в центрах Паспортного сервісу в Польщі (м. Варшава, м. Вроцлав, м. Гданськ та м. Краків) – попередній запис в електронну чергу та «жива черга».

Актуальна кількість талонів, які наші центри спроможні видати та оформити протягом кожного робочого дня без попереднього запису (в форматі «живої черги»):

Варшава - 60 талонів щодня

Вроцлав - 40 талонів щодня

Гданськ - 30 талонів щодня

Краків - 30 талонів щодня», - йдеться у заяві.

У ДП рекомендують користуватися онлайн-записом на сайті, який оновлюється безперервно протягом доби.

Також там підкреслили, що прийом документів на апостилювання, пересилку раніше оформлених документів та видача готових документів відбуватиметься без попереднього запису.

