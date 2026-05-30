Паспортный сервис в Польше и Италии с 1 июня переходит на запись в электронную очередь через «Дію»

13:19, 30 мая 2026
ГП «Документ» в тестовом режиме вводит верификацию через «Дію» для записи в очередь в Польше и Италии.
С 1 июня 2026 года центры Паспортного сервиса в Польше и Италии переходят на регистрацию в электронной очереди с помощью Дія.Підпис. Об этом сообщило Государственное предприятие «Документ».

«Режим приема граждан в Италии (г. Милан) — исключительно предварительная запись в электронную очередь.

Режим приема граждан в центрах Паспортного сервиса в Польше (г. Варшава, г. Вроцлав, г. Гданьск и г. Краков) — предварительная запись в электронную очередь и «живая очередь».

Актуальное количество талонов, которые наши центры способны выдать и оформить в течение каждого рабочего дня без предварительной записи (в формате «живой очереди»):

Варшава — 60 талонов ежедневно

Вроцлав — 40 талонов ежедневно

Гданьск — 30 талонов ежедневно

Краков — 30 талонов ежедневно», — говорится в заявлении.

В ГП рекомендуют пользоваться онлайн-записью на сайте, который обновляется непрерывно в течение суток.

Также там подчеркнули, что прием документов на апостилирование, пересылку ранее оформленных документов и выдача готовых документов будут осуществляться без предварительной записи.

