Синяки на руках и отек ног: что сказали медики о состоянии здоровья Дональда Трампа

Белый дом обнародовал результаты обследования Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп остается в отличном состоянии здоровья. Об этом говорится в опубликованной Белым домом 29 мая служебной записке его врача, который сослался на результаты обследования, проведенного на этой неделе.

В то же время в документе отмечается, что 79-летний президент продолжает иметь «незначительный отек нижней части ног» и «доброкачественные» синяки на руках.

«Президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя сильные сердечно-сосудистые, легочные, неврологические и общие физические показатели», — написал доктор Шон Барбабелла в записке. Он добавил, что Трамп «полностью способен выполнять все обязанности Верховного главнокомандующего и главы государства».

Визит Трампа 26 мая в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида стал третьим за последние 13 месяцев. К его состоянию здоровья было приковано повышенное внимание, поскольку в течение последнего года Белый дом уже неоднократно объяснял некоторые медицинские особенности президента после появления фотографий с отеками лодыжек, синяками на руках и пятнами на шее.

Вскоре после обследования Трамп заявил, что «все проверили, и все было идеально».

В записке Барбабеллы упоминается «незначительный отек нижней части ног с улучшением по сравнению с прошлым годом», а также синяки на руках, которые описываются как «распространенное», «доброкачественное» явление и соответствующие «незначительному раздражению мягких тканей из-за частых рукопожатий на фоне приема аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

В пятничной записке также отмечено, что общая сердечная функция президента является нормальной, а «комплексное неврологическое обследование продемонстрировало нормальное психическое состояние», включая проверки на депрессию и тревожность.

«Было проведено профилактическое консультирование, включая рекомендации по питанию, приему низких доз аспирина, увеличению физической активности и дальнейшему снижению веса», — говорится в документе.

