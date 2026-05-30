Когда учредитель не может подать заявление об отмене решения третейского суда — ответ Верховного Суда

Верховный Суд определил пределы обжалования решений третейского суда.

Учредитель (участник) юридического лица не имеет права на подачу заявления об отмене решения третейского суда на основании части 1 статьи 346 ХПК Украины, если решение третейского суда не решает вопрос о правах и обязанностях такого учредителя (участника), а касается исключительно прав и обязанностей самого юридического лица как стороны спора.

Третейский суд при Ивано-Франковской торгово-промышленной палате удовлетворил иск ЧП о взыскании с ООО задолженности за транспортно-экспедиторские услуги. Законность решения и отказ в его отмене по инициативе ответчика были подтверждены определением Западного апелляционного хозяйственного суда и постановлением Верховного Суда.

В апелляционный хозяйственный суд поступило заявление об отмене этого третейского решения от нового лица — компании (заявителя). Западный апелляционный хозяйственный суд определением отказал в удовлетворении этого заявления. Суд установил, что оспариваемое решение касается исключительно взыскания задолженности за транспортные услуги между первоначальными сторонами и не содержит выводов о правах или обязанностях заявителя. Поскольку решение не создает для заявителя никаких правовых последствий, основания для его отмены по заявлению лица, не участвовавшего в деле, отсутствуют.

ОЦЕНКА СУДА

Верховный Суд является судом апелляционной инстанции, который пересматривает в апелляционном порядке судебные решения по тем делам, которые апелляционные суды рассматривают как суды первой инстанции, в частности дела об обжаловании решений третейских судов.

Объектом апелляционного рассмотрения по этому делу стало заявление об отмене решения Постоянно действующего третейского суда при Ивано-Франковской торгово-промышленной палате по третейскому делу.

Анализ положений части 1 статьи 346 ХПК Украины свидетельствует о том, что перед рассмотрением заявления об отмене решения третейского суда соответствующие суды должны прежде всего установить наличие у заявителя статуса стороны, третьего лица, а также лица, не участвовавшего в деле, поскольку процессуальный закон четко определяет перечень лиц, наделенных правом соответствующего обжалования.

Апелляционный хозяйственный суд, оценив доводы заявителя и содержание оспариваемого решения третейского суда, пришел к правильному выводу, что компания хотя и является лицом, не участвовавшим в рассмотрении третейского дела, однако ни мотивировочная, ни резолютивная части оспариваемого решения не содержат разрешения вопроса о ее правах и обязанностях, поэтому основания для рассмотрения соответствующего заявления отсутствуют.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание, что согласно сведениям из ЕГР компания является учредителем (участником) ответчика по третейскому делу — ООО.

Согласно устоявшейся практике Европейского суда по правам человека акционер (участник) юридического лица, даже мажоритарный, не может рассматриваться как надлежащий заявитель, если речь идет о нарушении прав юридического лица.

Как следует из материалов дела, заявитель не являлся стороной договора о предоставлении транспортно-экспедиторских услуг, неисполнение которого стало предметом спора, что свидетельствует об отсутствии прямой правовой связи между оспариваемым решением и правами участника.

Таким образом, КХС ВС пришел к выводу, что с учетом положений статей 91, 92, 96 ГК Украины ООО как юридическое лицо наделено правоспособностью и дееспособностью и самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Поэтому заключение спорного договора могло непосредственно нарушить права самого общества, а не заявителя как его учредителя (участника). Соответственно, принятое третейским судом решение свидетельствует о нарушении имущественных прав и интересов самого общества, а не корпоративных прав и обязанностей его участников или учредителей.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы КХС ВС оставил определение Западного апелляционного хозяйственного суда без изменений.

Подробнее с текстом постановления КХС ВС от 31.03.2026 по делу № 870/5/25 можно ознакомиться по ссылке.

