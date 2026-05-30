Битва за «утерянные» миллиарды: в США подали иск на право собственности на 39 тысяч неактивных биткоин-кошельков

10:37, 30 мая 2026
В суд Нью-Йорка подан иск, в котором истцы требуют признать их владельцами более 39 тысяч «потерянных» биткоин-кошельков.
В США в суд Нью-Йорка был подан иск Ноа Доу и двумя компаниями с ограниченной ответственностью из штата Вайоминг — ABC Company и XYZ Company — о праве собственности на 39 069 «потерянных» биткоин-кошельков.

Иск был подан 1 мая. В нем утверждается, что монеты, связанные с указанными адресами, являются юридически оставленным имуществом, которое истцы обнаружили, сообщили о нем Полиции Нью-Йорка и заявили на него свои права в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк о потерянном имуществе.

Истцы утверждают, что неактивные биткоин-кошельки являются юридически «оставленным» имуществом, которое они нашли. Речь, в частности, идет о кошельках ранних майнеров Bitcoin и адресах, которые приписывают создателю криптовалюты Сатоши Накамото, а также о других утраченных монетах и адресах неустановленных лиц. По их мнению, такие активы могут быть изъяты аналогично традиционным банковским счетам.

Как пишет Cointelegraph, иск поднимает важные вопросы относительно правового режима биткоин-кошельков, которые оставались неактивными на протяжении многих лет, включая токены эпохи Сатоши, не использовавшиеся более десятилетия. В то же время правовые основания такого иска вызывают сомнения, поскольку непонятно, каким образом истцы могли бы получить доступ к биткоинам без наличия приватных ключей от соответствующих кошельков.

Как сообщил ведущий аналитик инвестиционно-исследовательской компании Castle Labs, известный под псевдонимом Noveleader, даже если суд примет решение в пользу истцов, оно будет носить скорее символический характер и не сможет быть технически исполнено, поскольку сеть Bitcoin не имеет механизма для «переназначения средств без приватного ключа».

По его словам, единственным исключением может быть ситуация, когда такие монеты будут перемещены на счет регулируемого кастодиального сервиса или криптовалютной биржи. В таком случае суд сможет обязать соответствующего посредника исполнить решение.

Аналитик также отметил, что значительная часть этих монет может принадлежать умершим владельцам, лицам, потерявшим свои приватные ключи, или долгосрочным инвесторам, которые просто не совершали никаких операций в течение длительного времени. По его мнению, ни одно из этих обстоятельств не свидетельствует о юридическом отказе от права собственности на активы.

По словам основателя платформы ончейн-аналитики Bitcoin Timechain Index, указанные адреса содержат примерно 3,7 миллиона BTC стоимостью около 285 миллиардов долларов США.

Он также отметил, что большинство старых токенов эпохи Сатоши в настоящее время хранятся в формате выходов Pay-to-Public-Key (P2PK), тогда как истцы направили юридические уведомления только на соответствующие хешированные публичные ключи в формате Pay-to-Public-Key-Hash (P2PKH), которые часто не содержат никакой ценности.

Это может поставить под сомнение утверждение о том, что владельцу было надлежащим образом сообщено об отказе от имущества, поскольку истцы направили юридические уведомления на пустые адреса P2PKH, тогда как фактический баланс BTC хранится в скриптах P2PK, в отношении которых уведомления не направлялись.

Более 39 тысяч кошельков, упомянутых в иске, содержат биткоины, которые считаются неактивными или утраченными, то есть не участвовали в ончейн-транзакциях на протяжении многих лет.

