Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство заместителя Генерального прокурора — руководителя Специализированной антикорупционной прокуратуры Александра Клименко о временном отстранении судьи Верховного Суда Ирины Григорьевой от осуществления правосудия в связи с привлечением её к уголовной ответственности.

В ходатайстве руководителя САП выражено просьбу временно отстранить судью Верховного Суда от осуществления правосудия сроком на два месяца в связи с привлечением её к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Национальным антикоррупционным бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, которое выделено из более широкого расследования, касающегося коррупционных схем в судебной системе с участием других должностных лиц.

Судья Большой Палаты Верховного Суда, согласно материалам ходатайства стороны обвинения, якобы получила неправомерную выгоду в особо крупном размере за принятие решения по делу, связанному с корпоративным спором.

В ходатайстве также указывается на осуществление судьёй влияния на результаты рассмотрения кассационной жалобы относительно отмены решения апелляционного хозяйственного суда и последующего пересмотра решений судов низших инстанций.

Кроме того, в материалах ходатайства упоминаются и другие эпизоды возможной передачи неправомерной выгоды, которые, по данным следствия, происходили в 2023–2024 годах.

К ходатайству стороной обвинения приобщен значительный объем доказательств, в частности:

протоколы осмотра судебных решений;

протоколы негласных следственных (розыскных) действий;

материалы аудио- и видеоконтроля;

протоколы обысков;

показания свидетелей;

сообщение о подозрении и определение о применении меры пресечения.

Позиция обвинения

Прокурор САП во время рассмотрения ходатайства привел обстоятельства, которые, по его убеждению, подтверждают обоснованность подозрения.

В частности, речь идет о получении неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч долларов США от бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. По версии обвинения, это произошло примерно 12 мая 2023 года в его служебном кабинете. Средства были переданы за принятие решения в пользу определенных лиц в корпоративном деле № 910/15551/20, где Григорьева проголосовала за проект постановления, который устраивал заинтересованных лиц.

Прокурор подчеркнул, что в случае продолжения осуществления судьёй правосудия существуют существенные риски, в частности:

уничтожения или подделки документов;

влияния на свидетелей;

согласования позиций с другими фигурантами дела.

Особое внимание прокурор обратил на то, что Григорьева работает в Касационном уголовном суде Верховного Суда и имеет широкие связи среди судей. Это создает риск влияния на свидетелей (в том числе на других судей Верховного Суда — Еленину, Железного и др.) с целью изменения их показаний. Обоснованность подозрения, по убеждению САП, уже подтверждена судом при избрании меры пресечения в виде залога в размере 2,5 млн грн.

Прокурор также указал на изменение показаний Григорьевой. Во время обыска 2023 года она сначала заявила, что 50 тысяч долларов принадлежат её дочери. Позже, в статусе свидетеля, изменила версию на «заем от Князева для покупки жилья». После вручения подозрения она отказалась давать показания, сославшись на ст. 63 Конституции Украины.

Позиция защиты

Захит судьи Ирины Григорьевой заявил, что риски, на которые ссылается обвинение, являются декларативными и не подтверждены конкретными доказательствами. Адвокат отметил, что во время избрания меры пресечения прокурор не указывал на риск влияния на свидетелей, а Высший антикоррупционный суд признал эти риски недоказанными.

Защита подчеркнула, что судья с самого начала активно сотрудничала со следствием: неоднократно являлась по вызовам и давала детальные объяснения. Эти показания 2023 года не были приобщены стороной обвинения к ходатайству об отстранении.

Адвокат также отметил, что Григорьева не скрывалась за границей, хотя имела такую возможность, продолжала работать и не совершала действий, направленных на препятствование расследованию. Результаты проверки её деклараций не выявили необоснованных активов. В юридическом сообществе, особенно среди специалистов уголовного права, Ирина Григорьева известна как принципиальный судья. Защита привела пример, когда она, обнаружив в материалах дела конверт с деньгами, самостоятельно инициировала обращение в НАБУ.

Захит также отреагировал на замечания по декларации, отметив, что вывод Национального агентства о недостоверном декларировании является преждевременным, поскольку Князев отказался подтвердить или опровергнуть факт передачи средств, сославшись на ст. 63 Конституции.

Решение ВРП

По результатам рассмотрения ходатайства заместителя Генерального прокурора — руководителя САП, Высший совет правосудия принял решение временно отстранить судью Верховного Суда Ирину Григорьеву от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», дело о получении неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долларов США, которое в 2023 году стало ударом по репутации судебной власти Украины, в мае 2026 года вошло в фазу активного процессуального развития.

