Авто, изъятое на нужды ВСУ, невозможно вернуть до конца войны — что говорят суды

При изъятии имущества на нужды ВСУ возврат реквизированных активов почти не применяется, тогда как основным способом защиты становится взыскание компенсации.

В условиях полномасштабной войны граница между приватным правом собственности и интересами государства становится чрезвычайно тонкой. Введение военного положения в Украине в феврале 2022 года кардинально изменило жизнь каждого, изменилось и правовое пространство, которое на эту жизнь влияет. Для многих граждан и бизнеса неожиданным вызовом стала возможность реквизиции имущества — процедура, при которой государство может принудительно изымать имущество для нужд обороны.

Реквизиция — это не просто изъятие, это сложный юридический механизм, где государство берет на себя обязательства компенсировать потери. Однако, как показывает практика 2025–2026 годов, путь к этой компенсации лежит через знание процедуры и актуальных позиций Верховного Суда. Практика доказывает, что само право на компенсацию еще не гарантирует её фактического получения. Ключевым становится соблюдение процедуры — от надлежащего оформления акта изъятия до правильной фиксации рыночной стоимости имущества и своевременного обращения в суд.

Наибольшие риски для собственников возникают именно из-за процедурных ошибок. Отсутствие акта установленной формы, ненадлежащее описание имущества или неопределенность его оценки могут существенно усложнить дальнейшее возмещение убытков.

Условия законной реквізиції

Реквизиция, то есть принудительное отчуждение — это лишение собственника права собственности на имущество, которое переходит государству для использования в условиях военного положения при условии полного возмещения его стоимости.

Анализ норм ст. 41 Конституции Украины, ст. 353 ГК Украины и Законов № 389-VIII и № 4765-VI позволяет выделить обязательные условия, без соблюдения которых изъятие является незаконным.

В отличие от изъятия государственного имущества, имущество частных лиц отчуждается исключительно с предварительным или последующим полным возмещением его рыночной стоимости.

Право принимать решение о реквизиции имеет только высшее военное командование (ВСУ, ГУР, Госпогранслужба и т.д.) по согласованию с государственной администрацией. Без согласования решение может приниматься только в местах непосредственного боевого столкновения.

Факт изъятия обязательно удостоверяется Актом установленного образца, где фиксируются характеристики имущества и размер оценки.

Перед отчуждением осуществляется оценка рыночной стоимости имущества, заключение которой предоставляется собственнику.

Механизм компенсации

Украинское законодательство формально гарантирует собственникам право на компенсацию за реквизированное имущество. Предусмотрено два механизма возмещения: предварительную компенсацию — до подписания акта о принудительном отчуждении, и последующую — после отмены военного положения, в течение пяти бюджетных периодов.

Однако на практике реализация этого права в 2025–2026 годах остается сложной и длительной процедурой.

Первый шаг — получение экземпляра акта о принудительном отчуждении имущества и заключения о его оценке. Именно эти документы становятся ключевой доказательной базой для будущего получения средств.

Второй этап — подача заявления о компенсации в военную администрацию или территориальный центр комплектования по месту изъятия имущества.

После этого уполномоченные органы проводят проверку документов. Закон отводит на это до 30 дней, после чего должно быть принято решение о выплате компенсации.

Что происходит на практике

Реальная ситуация существенно отличается от законодательной модели. Собственники имущества чаще всего сталкиваются с затягиванием выплат, которые в среднем длятся от 8 до 14 месяцев.

Отдельной проблемой остается занижение стоимости реквизированного имущества. Во многих случаях оценка оказывается ниже рыночной на 30–50%, что заставляет собственников обращаться в суд и инициировать повторные экспертизы.

Еще один распространенный риск — попытки оформить реквизицию как «добровольную передачу» имущества для нужд обороны. Такой подход фактически лишает собственника права на гарантированную законом компенсацию.

Именно поэтому стоит максимально тщательно документировать все обстоятельства изъятия — от фотофиксации имущества до сохранения каждого процессуального документа. В современных реалиях это часто становится решающим фактором для успешного получения компенсации.

Анализ судебной практики

Судебная практика в спорах относительно реквизиции имущества за время полномасштабной войны существенно изменилась. Если на начальном этапе суды преимущественно формально подтверждали законность действий военных администраций и воинских частей, то в 2024–2026 годах акцент сместился на проверку принципа пропорциональности вмешательства в право частной собственности.

Дело № 712/3525/23: важный прецедент

Обстоятельства дела касались требования истицы вернуть автомобиль, изъятый для нужд Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

Рассматривая спор, Большая Палата Верховного Суда подчеркнула: реквизиция является допустимым вмешательством государства в право частной собственности при условии, что такое вмешательство преследует легитимную цель — обеспечение обороны государства и национальной безопасности.

При этом суд проанализировал законность вмешательства, наличие легитимной цели и пропорциональность ограничения права собственности.

Верховный Суд подтвердил, что в условиях военного положения общественный интерес может преобладать над частным, однако лишь при условии строгого соблюдения определенных законом процедур.

В итоге суд отказал в возврате автомобиля истице. Большая Палата пришла к выводу, что во время действия военного положения собственник реквизированного имущества имеет право прежде всего на денежную компенсацию, а не на фактический возврат транспортного средства.

То есть, реквизированное имущество, которое используется для оборонных нужд, не подлежит возврату до завершения особого правового режима, даже если собственник оспаривает само изъятие.

В то же время суд отдельно подчеркнул, что государство обязано обеспечить эффективный механизм компенсации, а любые нарушения процедуры оценки или выплаты могут быть предметом отдельного судебного спора.

Дело № 947/10086/24 от 11.02.2026

Истица, имеющая статус лица с инвалидностью, обжаловала реквизицию транспортного средства. Основным аргументом стало нарушение процедуры оценки имущества: экспертное определение стоимости было проведено уже после составления акта о принудительном отчуждении, а сам автомобиль непосредственно эксперту не предоставлялся.

По мнению истицы, такие нарушения ставят под сомнение законность всей процедуры реквизиции и должны влечь за собой возврат имущества.

Верховный Суд занял иную позицию относительно природы акта о реквизиции. Суд подчеркнул, что акт о принудительном отчуждении имущества не является сделкой в гражданско-правовом понимании, а выступает административно-правовым документом, который фиксирует юридический факт перехода имущества к государству в условиях военного положения.

Из этого следует, что отмена такого акта сама по себе не восстанавливает право собственности и не создает автоматической обязанности вернуть имущество предыдущему собственнику. Более того, суд подчеркнул, что в отдельных случаях подобная отмена может фактически лишить лицо процессуального основания для дальнейшего получения компенсации, если отсутствуют надлежащие доказательства факта и условий реквізиції.

Отдельное внимание Верховный Суд уделил вопросу оценки имущества. Суд прямо указал, что нарушение порядка проведения экспертной оценки или ее временной последовательности само по себе не является достаточным основанием для возврата имущества во время действия военного положения.

Ключевым является не формальное отклонение от процедуры, а установление факта фактического изъятия имущества для нужд обороны и наличие оснований для компенсации.

В результате Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций, которые обязали вернуть автомобиль истице. Суд подтвердил, что в условиях военного положения приоритетом является обеспечение оборонных нужд государства, а защита права собственности реализуется преимущественно в форме денежной компенсации.

То есть, даже существенные недостатки оценки или оформления реквизиции чаще всего превращаются не в возврат имущества, а в споры о размере денежного возмещения.

Дело № 369/2600/23 – находится на рассмотрении БП ВС

Дело касается реквизиции недвижимости, а именно 22 квартир на Софиевской Борщаговке для нужд ГУР МО.

ГУР изъял квартиры для создания фонда служебного жилья вместо разрушенного обстрелами. Собственник апеллировал к тому, что в районе не велись боевые действия, а реквизиция квартир без ремонта не является насущной необходимостью.

Коллегия судей передала дело Большой Палате для уточнения, можно ли применять одинаковые критерии пропорциональности к движимому имуществу (авто) и недвижимости (жилью), особенно в удаленных от фронта регионах.

Суд должен определить, должна ли страна доказывать конкретную общественную потребность в каждом объекте недвижимости, а не просто ссылаться на нужды обороны.

Требования о взыскании стоимости имущества

Суды в Украине последовательно исходят из того, что во время действия военного положения возврат реквизированного имущества является исключительной мерой и применяется крайне редко. Даже в случаях процедурных нарушений судебная практика ориентируется на сохранение оборонных интересов государства.

В связи с этим основной стратегией защиты становится не виндикационный иск об истребовании имущества, а требования о взыскании его рыночной стоимости и надлежащей компенсации.

Акт о принудительном отчуждении и заключение об оценке — важные документы для получения средств от государства. Любые недостатки в этих документах, например, отсутствие подписей или заниженная цена, должны оспариваться немедленно, но с пониманием того, что сам факт реквизиции останется в силе.

Общий срок исковой давности для требований, связанных с компенсацией за реквизированное имущество, составляет три года с момента его изъятия. Пропуск этого срока существенно усложняет возможность эффективной судебной защиты, даже при наличии формальных нарушений со стороны органов власти.

Практические советы

С учетом сформированной судебной практики можно выделить несколько базовых шагов:

отказ от подписания документов о добровольной передаче имущества, если целью является получение компенсации;

обязательная фото- и видеофиксация состояния имущества на момент изъятия;

требование привлечения независимого оценщика или дальнейшее обжалование заниженной стоимости;

оперативное реагирование на процедурные нарушения;

использование судебного механизма как основного инструмента принудительного взыскания компенсации в случае задержек со стороны государства.

