ТЦК вимагають від бізнесу подавати звіт про транспорт, навіть за його відсутності: ризик штрафу у 60 тисяч гривень

Підприємства в Україні можуть отримувати значні штрафи від ТЦК навіть у випадках, коли фактично не мають ані транспорту, ані працівників, а інколи — майже не ведуть діяльності.

Питання подання транспортної звітності до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки довгий час залишалося для більшості підприємств формальністю, про яку нерідко навіть не згадували роками. Особливо це стосувалося компаній, які фактично не мали автомобілів, спецтехніки або не здійснювали активної господарської діяльності.

Однак в умовах воєнного стану практика різко змінилася. ТЦК почали активніше перевіряти виконання військово-транспортного обов’язку та накладати штрафи за неподання відомостей про транспортні засоби. І головний парадокс нової практики полягає в тому, що штрафи сьогодні отримують навіть компанії без жодного транспорту.

Який обов’язок покладено на бізнес

Військово-транспортний обов’язок регулюється насамперед:

— Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

— Положенням про військово-транспортний обов’язок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №1921 від 28 грудня 2000 року.

Саме ці акти передбачають обов’язок підприємств, установ та організацій подавати ТЦК інформацію про наявність і технічний стан транспортних засобів.

Відповідно до п. 15 Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2000 № 1921, керівники підприємств подають до ТЦК та СП відомість про транспортні засоби двічі на рік — до 20 червня та до 20 грудня.

Новий підхід полягає у тому, що сам обов’язок подати інформацію існує незалежно від того, чи має підприємство транспорт. Іншими словами, навіть відсутність автомобілів потрібно окремо підтвердити шляхом подання нульового звіту.

За порушення цього обов’язку ТЦК застосовують штраф, передбачений ст. 210-1 КУпАП — порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Після змін, внесених Законом №3696-IX, штрафи за порушення мобілізаційного законодавства суттєво зросли. Саме цим законом статтю 210-1 КУпАП виклали у новій редакції та посилили відповідальність за порушення військового обліку й мобілізаційних обов’язків.

Наразі в умовах особливого періоду частина 3 статті 210-1 КУпАП передбачає для посадових осіб штраф від 34 000 до 59 500 грн.

Тобто якщо раніше неподання транспортної звітності часто сприймалося як формальність, то тепер навіть неподання «нульового» звіту може коштувати компанії майже 60 тис. грн.

Чому виник конфлікт між бізнесом і ТЦК

Проблема полягає у тому, що значна частина підприємств тривалий час навіть не підозрювала про необхідність подання «нульової» звітності.

Особливо це стосується:

— новостворених компаній;

— малого бізнесу;

— підприємств без автопарку;

— компаній, які фактично не ведуть діяльності.

Бізнес виходив із практичної логіки, що якщо транспорт відсутній, то і військово-транспортний обов’язок фактично не виникає.

Однак ТЦК почали виходити з формального підходу, що обов’язок полягає не лише у передачі інформації про транспорт, а й у самому поданні звітності як такої. Саме тому навіть повна відсутність техніки не звільняє від необхідності направити відповідні відомості до ТЦК.

Суд підтверджує: навіть без транспорту потрібно звітувати

«Судова-юридична газета» аналізувала одне із найбільш показових рішень останнього часу у справі №158/728/26, яку розглянув Восьмий апеляційний адміністративний суд. Суд підтвердив правомірність штрафу у 34 тис. грн за неподання відомостей до ТЦК про транспортні засоби, техніку та працівників. При цьому підприємство фактично не здійснювало діяльності, не мало транспорту та персоналу.

Суд дійшов висновку, що пункт 15 Положення про військово-транспортний обов’язок встановлює безумовний обов’язок подання інформації до ТЦК двічі на рік — незалежно від фактичної наявності транспортних засобів або ведення господарської діяльності.

Фактично суд прямо підтримав концепцію «нульової» звітності. Тобто навіть якщо компанія не має жодного автомобіля, вона все одно повинна офіційно повідомити про це ТЦК.

Чи можуть штрафи скасовуватися через порушення процедури

Судова практика, зокрема у справі № 552/6828/25, свідчить, що суди продовжують досить прискіпливо оцінювати дотримання ТЦК процесуальних гарантій під час притягнення осіб до відповідальності за ст. 210-1 КУпАП. Серед підстав для скасування штрафів — неналежне повідомлення особи про розгляд справи, відсутність належних доказів правопорушення, помилки у кваліфікації та порушення строків притягнення до відповідальності.

Попри більш жорсткий підхід до виконання мобілізаційних обов’язків, ТЦК зобов’язані дотримуватись вимог КУпАП та гарантувати право особи на захист, а саме на:

— належне оформлення протоколів;

— правильну кваліфікацію правопорушення;

— чітке визначення порушеної норми;

— дотримання строків притягнення до відповідальності;

— належне повідомлення особи про розгляд справи.

Тому процесуальні порушення й надалі можуть бути підставою для скасування штрафів.

Що варто зробити бізнесу вже зараз

З огляду на нову судову практику підприємствам варто переглянути підхід до виконання військово-транспортного обов’язку. Навіть якщо компанія не має автомобілів, техніки чи працівників, безпечніше подати до ТЦК нульову відомість із прочерками або зазначенням відсутності транспорту.

Юристам і керівникам компаній також варто:

— перевірити, чи подавалася Відомість про транспорт у попередні періоди;

— зберігати докази подання звітності (відмітки ТЦК, поштові квитанції, описи вкладення);

— контролювати строки подання — до 20 червня та до 20 грудня;

— у разі отримання штрафу перевіряти дотримання ТЦК строків притягнення до відповідальності та процесуальних вимог КУпАП;

— оцінювати, чи є підстави для оскарження штрафу з огляду на характер правопорушення та право на захист.

Таким чином, в умовах воєнного стану, логіка «немає машин — немає обов’язку» більше не працює для бізнесу. А формальне ігнорування транспортної звітності в умовах воєнного стану дедалі частіше перетворюється на реальний ризик отримати штраф у десятки тисяч гривень.

