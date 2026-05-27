У Фонді гарантування вкладів збільшать склад ради до 7 осіб і запровадять конкурс на посаду директора

Парламент пропонує перезапустити управління Фондом гарантування вкладів із новими правилами контролю та відбору керівництва.

У системі гарантування вкладів фізичних осіб готують зміни до корпоративного управління. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15269, який пропонує розширити адміністративну раду, запровадити конкурс на посаду директора-розпорядника та посилити внутрішній контроль у Фонді.

Зміни пов’язані з тим, що наразі чинна модель управління Фондом не відповідає сучасним вимогам корпоративного управління у фінансовому секторі. Посилення корпоративного управління Фонду передбачене меморандумом співпраці України з Міжнародними валютним фондом.

Що змінить законопроєкт

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Йдеться про збільшення складу адміністративної ради Фонду з п’яти до семи осіб. До неї входитимуть по два представники від Кабінету Міністрів України, Національного банку України та профільного комітету Верховної Ради, а також директор-розпорядник Фонду за посадою. При цьому суттєво посилюються вимоги до членів адміністративної ради. Передбачається, що особа повинна відповідати встановленим критеріям протягом усього строку повноважень.

Кандидатів попередньо відбиратиме спеціальна компанія з добору персоналу, а конкурс проводитиме окрема комісія за участю представників адміністративної ради. До роботи комісії також можуть залучати представників міжнародних фінансових організацій із дорадчим голосом.

Зокрема, членами виконавчої дирекції не зможуть бути особи, пов’язані з банками чи компаніями, які мають договірні відносини з Фондом або банками в процедурі виведення з ринку. Встановлюються обмеження для осіб із непогашеною судимістю, значними податковими боргами або заборгованістю зі сплати аліментів. Також прописується заборона на призначення у разі потенційного конфлікту інтересів.

Члена адміністративної ради Фонду призначатимуть строком на чотири роки, при цьому цей строк може бути продовжений, але не більш як на один додатковий термін. Тоді, як дректор-розпорядник Фонду входить до складу адміністративної ради на строк здійснення своїх повноважень за посадою.

Документ також змінює систему контролю всередині Фонду. Адміністративна рада отримає повноваження контролювати систему внутрішнього контролю, затверджувати аудиторську фірму, призначати керівника служби внутрішнього аудиту та погоджувати призначення заступників директора-розпорядника.

Крім того законопроєкт уперше вводить на рівні закону аудиторський комітет адміністративної ради. Він стане консультативним органом, який оцінюватиме ефективність внутрішнього контролю та достовірність фінансової звітності Фонду. До його складу, окрім членів адміністративної ради, можуть входити незалежні експерти.

Серед нововведень — служба внутрішнього аудиту стане підзвітною адміністративній раді, а її керівника призначатиме та звільнятиме саме рада. Передбачається, що внутрішній аудит проводитиметься за річним планом відповідно до міжнародних стандартів внутрішнього аудиту.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб щороку зобов’язаний забезпечувати повний цикл фінансової та управлінської звітності, який включає:

річний звіт про діяльність за звітний період, річну фінансову звітність та звіт про управління;

достовірність фінансової звітності підтверджуватиме незалежна аудиторська фірма, яку затверджує адміністративна рада Фонду;

оприлюднення звітності також чітко регламентується — фінансова звітність, звіт про управління та аудиторський висновок мають бути опубліковані на офіційному вебсайті Фонду не пізніше 1 червня року, що настає за звітним, а річний звіт про діяльність — не пізніше 1 липня.

Також законопроєкт встановлює, що у разі визнання банку неплатоспроможним і початку його виведення з ринку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має до завершення тимчасової адміністрації звернутися до Національного банку України з пропозицією відкликати банківську ліцензію та розпочати ліквідацію банку.

