Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА»

Найменування, пов’язане з УПА, підрозділи Збройних сил України отримують уперше.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

«З метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України, постановляю: присвоїти Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесне найменування "імені Героїв УПА" та надалі іменувати його – Окремий центр спеціальних операцій "Північ" імені Героїв УПА Сил спеціальних операцій Збройних сил України», – йдеться в тексті указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

