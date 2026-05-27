Відпустка для військових через народження дитини: коли можуть не відпустити навіть за законом

Сімейні обставини можуть бути підставою для відпустки військовослужбовця, однак рішення ухвалюється з урахуванням служби.

В Україні право військовослужбовців на відпустку визначається Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», який закріплює можливість надання відпусток різних видів. Під час воєнного стану їх реалізація здійснюється з урахуванням умов служби та оформлюється рішенням командира військової частини.

Право військовослужбовців на відпустки: що передбачає закон

Військовослужбовцям, за винятком тих, хто проходить базову військову службу, гарантується право на щорічну основну відпустку зі збереженням грошового та матеріального забезпечення. Окремо під час такої відпустки передбачена виплата грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

Під час дії воєнного стану тривалість щорічної основної відпустки для всіх військовослужбовців є фіксованою і становить до 30 календарних днів (надається частинами, не більше 15 днів за один раз), незалежно від вислуги років. Це визначено ч. 18 ст. 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Крім того, на час дії воєнного стану норми КЗпП щодо святкових і неробочих днів не застосовуються.

Щорічна основна відпустка має надаватися протягом календарного року. У випадках, коли вона не була використана, закон допускає її перенесення на наступний рік. Зокрема, за рішенням уповноважених керівників у системі Міністерства оборони, інших військових формувань та правоохоронних органів така відпустка за минулий рік може бути надана у першому кварталі наступного року як виняток, якщо раніше її не було використано.

Зокрема, під час дії воєнного стану щорічна основна відпустка може надаватися за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Окрім цього, Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», визначає можливість надання відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких випадках:

Укладення ним шлюбу – тривалістю до 10 календарних днів.

У разі тяжкого стану здоров’я або смерті близьких родичів відпустка надається залежно від ступеня спорідненості: до 7 календарних днів — якщо йдеться про дружину або чоловіка, батьків, дітей, вітчима чи мачуху, рідних братів і сестер, а також батьків подружжя або осіб, на вихованні яких перебував військовослужбовець.

Для інших родичів така відпустка може становити до 3 календарних днів. У всіх цих випадках не враховується час, необхідний для проїзду до місця відпустки та назад.

У разі пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.

Крім того, за рішенням командира військової частини військовослужбовцям (за винятком строкової служби) можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік без збереження грошового забезпечення.

Водночас, законодавство не виділяє народження дитини як окрему самостійну підставу для надання відпустки військовослужбовцям у період проходження служби. Відповідне регулювання міститься у статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», яка встановлює загальну категорію відпусток за сімейними обставинами та з інших поважних причин, не формуючи вичерпного переліку конкретних життєвих ситуацій.

В офіційних роз’ясненнях Міністерства оборони України та правової допомоги зазначається, що під час воєнного стану відпустка за сімейними обставинами, зокрема у зв’язку з народженням дитини, зазвичай надається строком до 10 календарних днів із збереженням грошового забезпечення. Окремо може враховуватися час на проїзд — до 2 діб в один бік, що загалом може збільшувати фактичну тривалість відсутності до 14 днів.

Наявність підстав для надання відпустки підтверджується відповідними документами, зокрема свідоцтвом про народження або смерть, медичними довідками, довідками про пожежу чи іншими офіційними підтвердженнями. У випадках, коли зібрати повний пакет документів заздалегідь неможливо, про це зазначається в рапорті, і командир військової частини може ухвалити рішення про надання відпустки навіть без повного документального підтвердження на момент подання звернення.

Коли можуть відмовити у наданні відпустки

Командир може відмовити у наданні відпустки військовослужбовцю виключно в межах, визначених законодавством, і така відмова не може мати довільного характеру. Порядок надання відпусток у період воєнного стану врегульований статтею 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», яка передбачає, що відпустки надаються з урахуванням умов проходження служби та на підставі рішення командира військової частини.

Підставою для відмови може бути службова необхідність, пов’язана із забезпеченням боєздатності підрозділу, виконанням завдань за призначенням або неможливістю тимчасової заміни військовослужбовця. Закон також враховує обмеження щодо одночасного перебування особового складу у відпустках, що може впливати на ухвалення рішення.

Водночас закон не надає командиру права ігнорувати саму підставу для відпустки. Це означає, що сімейні обставини або інші поважні причини, передбачені статтею 10-1, підлягають розгляду, а відмова має бути пов’язана виключно з об’єктивними службовими обставинами.

Порядок оформлення відпустки для військовослужбовця

Для надання відпустки військовослужбовець подає рапорт на ім’я командира військової частини, який може бути оформлений через застосунок «Армія+». У рапорті зазначаються вид і тривалість відпустки, підстави її надання, місце перебування, орієнтовний час на дорогу, а також перелік доданих документів.

До рапорту додаються наявні підтверджуючі документи, що обґрунтовують причину відпустки (свідоцтво про смерть, медичні довідки, довідки про надзвичайні обставини, зокрема пожежу тощо). Якщо отримати такі документи заздалегідь неможливо, про це робиться відповідна відмітка у рапорті.

Після подання рапорт розглядається командиром з урахуванням бойової обстановки та потреб підрозділу, а рішення щодо надання відпустки ухвалюється в індивідуальному порядку.

У разі позитивного рішення оформлюється наказ по військовій частині та видається відпускний квиток встановленого зразка.

Після завершення відпустки військовослужбовець зобов’язаний у визначений строк повернутися до місця служби. Якщо виникають обставини, що унеможливлюють своєчасне прибуття, про це необхідно повідомити командира доступними засобами зв’язку.

