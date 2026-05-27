Законопроєкт про порядок виключення жінок із військового обліку пропонують відхилити

До ВРУ внесли постанову про відхилення законопроєкту 15116 щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на нього з порушенням законодавства.

У парламенті зареєстровали проєкт постанови №15116/П про відхилення законопроєкту щодо змін до статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» стосовно процедури виключення з військового обліку жінок, які були взяті на облік з порушенням законодавства. Мова йде про законопроєкт 15116.

Пояснювальної записки до ініціативи наразі не оприлюднено.

Як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», профільний Комітет з питань національної безпеки рекомендував ухвалити в цілому альтернативний законопроєкт №15116-1, який пропонує врегулювати процедуру виключення з військового обліку жінок, поставлених на нього з порушенням законодавства. Документ рекомендують ухвалити за основу та в цілому.

Водночас, попри загальну підтримку ідеї врегулювання ситуацій із помилковим взяттям жінок на військовий облік, парламентські експерти звертають увагу на низку суттєвих недоліків законопроєкту №15116-1.

