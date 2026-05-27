Місія МВФ прибула до Києва для першого перегляду програми фінансування для України на $8,1 млрд

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва для проведення першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) для України обсягом $8,1 млрд.

Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Місію очолює Гевін Грей. У межах візиту представники Фонду проведуть серію зустрічей з владою України та партнерами.

Основний фокус дискусії — макроекономічна політика та ключові структурні реформи.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив раніше, що під час переговорів, серед іншого, планується обговорення змін до держбюджету, зокрема щодо збільшення виплат військовослужбовцям.

Нагадаємо, що відносини України з Фондом визначає Меморандум про економічну та фінансову політику (МЕФП), який передбачає виконання чітких структурних реформ у встановлені строки. Нову 48-місячну програму співпраці сторони погодили у лютому 2026 року на основі попереднього досвіду взаємодії, коли програма проходила рекордну кількість переглядів.

