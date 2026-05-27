Низькі зарплати та кадровий голод: у Раді заговорили про підвищення мінімалки в «Укрзалізниці»

У парламенті звернули увагу, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує 8–12 тисяч гривень, та наголосили на необхідності приведення мінімальної зарплати у відповідність до законодавства.

В Україні порушили питання низьких зарплат і нестачі кадрів в АТ «Укрзалізниця».

У Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підкреслили ключове значення АТ «Укрзалізниця» для забезпечення роботи держави в умовах війни та акцентували на проблемах із рівнем оплати праці і браком працівників у галузі.

Зазначається, що залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури.

Також у Комітеті звернули увагу на рівень заробітної плати в компанії. За наведеними даними, середня зарплата в АТ «Укрзалізниця» становить близько 18 тисяч гривень, тоді як частина працівників отримує від 8 до 12 тисяч гривень.

Окремо було наголошено на необхідності переходу до європейської моделі PSO, яка передбачає державне замовлення на пасажирські перевезення. У держбюджеті на 2026 рік на цей напрям уже передбачено 16 мільярдів гривень, однак механізм фінансування пропонують зробити постійним і прозорим.

Крім того, наголошено на необхідності приведення мінімальної заробітної плати у відповідність до законодавства та посилення державного управління у сфері залізничного транспорту.

