  1. В Україні

Як «узаконити» свідоцтво, видане за кордоном: апостиль, переклад і ще один обов’язковий крок

07:36, 27 травня 2026
Що потрібно зробити з документом з-за кордону, щоб його прийняли українські установи.
Якщо свідоцтво про народження або свідоцтво про шлюб видане за кордоном, перед поданням документів в Україні його необхідно належним чином оформити.

Першим етапом є проставлення апостиля або проходження консульської легалізації. Апостиль застосовується у випадках, коли країна видачі документа є учасницею Гаазької конвенції. Якщо ж держава не приєдналася до цієї конвенції, необхідна консульська легалізація. Водночас у відносинах між Україною та окремими державами можуть діяти міжнародні договори про правову допомогу, які скасовують вимогу легалізації або апостилювання документів.

Другим етапом є переклад документа українською мовою. Якщо переклад виконано за кордоном, він має бути засвідчений консулом або дипломатичним представником України. У випадку, коли переклад здійснено на території України, він підлягає нотаріальному засвідченню.

Також обов’язково подається оригінал іноземного свідоцтва, без якого документ не може бути прийнятий до розгляду. Окрім цього, додається документ, що посвідчує особу, як правило, паспорт або інший офіційний ідентифікаційний документ.

Такий порядок оформлення забезпечує юридичну чинність іноземних документів під час їх використання в Україні, вказали фахівці паспортного сервісу.

