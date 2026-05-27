Пріоритет відставки та лікарняні: ВРП поставила на паузу звільнення суддів попри висновки ВККС

Вища рада правосуддя перенесла розгляд одразу трьох справ про звільнення суддів,яких ВККС раніше визнала такими, що не відповідають займаним посадам

Вища рада правосуддя розглянула матеріали про звільнення суддів за поданнями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України. Усі три справи були відкладені.

Щодо розгляду матеріалів про звільнення судді Приморського районного суду міста Одеси Андрія Бойчука

Указом Президента України від 17 січня 2014 року Андрія Бойчука було призначено суддею Кіровського районного суду міста Кіровограда строком на п’ять років. У 2015 році його перевели до Приморського районного суду міста Одеси у межах того ж строку повноважень.

У лютому 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначила кваліфікаційне оцінювання судді. За результатами оцінювання рішенням ВККС від 24 лютого 2025 року Андрія Бойчука визнали таким, що не відповідає займаній посаді. У Комісії вказали на порушення принципів рівності сторін, змагальності, гласності та відкритості судового процесу. Також у ВККС звернули увагу, що під час співбесіди суддя, на думку Комісії, недостатньо усвідомлював допущені порушення та намагався їх заперечувати. Додатково було враховано негативний висновок Громадської ради доброчесності.

У підсумку Комісія дійшла висновку, що така поведінка може викликати сумніви щодо здатності судді бути незалежним і безстороннім та негативно впливає на авторитет судової влади.

Під час засідання Вища рада правосуддя задовольнила клопотання про відкладення розгляду питання щодо звільнення судді. Причини відкладення під час засідання окремо не деталізувалися.

Щодо розгляду матеріалів про звільнення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Наталії Добрівської

Указом Президента України від 13 липня 2010 року Наталію Добрівську було призначено суддею Окружного адміністративного суду міста Києва строком на п’ять років. Уже в серпні того ж року вона склала присягу судді, а у 2017 році була призначена на цю посаду безстроково.

У червні 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначила кваліфікаційне оцінювання судді. За результатами оцінювання рішенням ВККС від 20 квітня 2026 року Наталію Добрівську визнали такою, що не відповідає займаній посаді. У Комісії зазначили, що сукупність встановлених обставин поставила під сумнів доброчесність судді, після чого до ВРП було внесено подання про її звільнення.

Після цього Наталія Добрівська подала до ВРП заяву про звільнення у відставку. Під час засідання вона наполягала, що першочергово має розглядатися саме її заява про відставку, а не подання ВККС про звільнення.

Суддя посилалася на правову позицію Великої Палати Верховного Суду, відповідно до якої процедура розгляду заяви про відставку має пріоритетний характер і не повинна блокуватися процедурою кваліфікаційного оцінювання.

У результаті ВРП задовольнила клопотання про відкладення розгляду подання ВККС. Розгляд заяви про відставку запланований на 28 травня 2026 року. За відкладення проголосували дев’ять членів Ради.

Щодо розгляду матеріалів про звільнення судді Донецького окружного адміністративного суду Олени Галатіної

Указом Президента України від 2 червня 2007 року Олену Галатіну було призначено суддею Донецького окружного адміністративного суду строком на п’ять років. У 2012 році Верховна Рада України обрала її на цю посаду безстроково.

У 2018 році Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначила кваліфікаційне оцінювання судді на відповідність займаній посаді. За результатами оцінювання 14 листопада 2023 року ВККС визнала Олену Галатіну такою, що не відповідає займаній посаді, та внесла відповідне подання до ВРП.

У Комісії зазначили, що підставами для такого рішення стали порушення антикорупційного законодавства, регулярні поїздки судді до окупованого Донецька, звідки вона продовжувала ухвалювати судові рішення, а також негативний висновок ГРД. Окремо ВККС звернула увагу на недостатні пояснення судді щодо цих обставин під час співбесіди.

Під час засідання ВРП адвокат судді попросив відкласти розгляд справи через ненадання матеріалів у повному обсязі. Йдеться про понад 4500 сторінок документів, включно із суддівським досьє, аудіо- та відеозаписами. Сама Олена Галатіна також подала клопотання про відкладення розгляду у зв’язку з перебуванням на лікарняному.

ВРП задовольнила обидва клопотання та перенесла розгляд справи на 11 червня 2026 року.

Процедурні питання

Варто зауважити, що під час засідання член Вищої ради правосуддя Роман Маселко вчергове заявив самовідвід. Причиною стала його попередня участь у роботі ГРД, висновки якої частково використовувалися у матеріалах справ. ВРП задовольнила заяву про самовідвід.

У підсумку під час засідання 26 травня Вища рада правосуддя не ухвалила жодного рішення по суті щодо звільнення суддів. Розгляд усіх матеріалів було відкладено на пізніші дати.

