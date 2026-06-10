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Апеляція скасувала частину вироку у справі про крадіжку після того, як прокурор помітив помилку

11:31, 10 червня 2026
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Справу про крадіжку повернули на новий розгляд через процесуальну помилку суду.
Апеляція скасувала частину вироку у справі про крадіжку після того, як прокурор помітив помилку
Ілюстраційне фото
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Херсонський апеляційний суд частково скасував вирок міського суду у справі 766/3456/23 про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, та призначив новий розгляд у частині одного з епізодів обвинувачення.

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Йдеться про провадження щодо особи, засудженої за ч. 4 ст. 185 КК України до 5 років позбавлення волі.

Суд першої інстанції закрив кримінальне провадження в частині одного з епізодів обвинувачення на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України — у зв’язку з втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Прокурор оскаржив вирок у цій частині, вказавши, що закриття кримінального провадження має оформлюватися не вироком, а окремою ухвалою суду.

Апеляційний суд погодився з доводами прокурора в частині наявності істотного порушення вимог КПК України.

Колегія суддів зазначила, що вирок за своєю правовою природою є рішенням суду щодо винуватості чи невинуватості особи, призначення покарання або звільнення від нього. Натомість закриття кримінального провадження з підстав, передбачених ст. 284 КПК України, повинно оформлюватися ухвалою як самостійним процесуальним актом.

Таке порушення апеляційний суд визнав істотним у розумінні ст. 412 КПК України, оскільки воно стосується форми судового рішення, прямо визначеної законом, та впливає на законність процесуального документа.

Водночас апеляційний суд зазначив, що не має повноважень самостійно замінювати частину вироку на ухвалу, оскільки це різні види судових рішень, що ухвалюються в різному процесуальному порядку.

За результатами розгляду апеляційну скаргу прокурора задоволено частково: вирок у частині закриття провадження скасовано, справу в цій частині направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. В іншій частині вирок залишено без змін.

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