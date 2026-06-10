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Апелляция отменила часть приговора по делу о краже после того, как прокурор заметил ошибку

11:31, 10 июня 2026
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Дело о краже направили на новое рассмотрение из-за процессуальной ошибки суда.
Апелляция отменила часть приговора по делу о краже после того, как прокурор заметил ошибку
Иллюстрационное фото
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Херсонский апелляционный суд частично отменил приговор городского суда по делу 766/3456/23 о краже, совершенной в условиях военного положения, и назначил новое рассмотрение в части одного из эпизодов обвинения.

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Речь идет о производстве в отношении лица, осужденного по ч. 4 ст. 185 УК Украины к 5 годам лишения свободы.

Суд первой инстанции закрыл уголовное производство в части одного из эпизодов обвинения на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК Украины — в связи с утратой силы закона, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния.

Прокурор обжаловал приговор в этой части, указав, что закрытие уголовного производства должно оформляться не приговором, а отдельным определением суда.

Апелляционный суд согласился с доводами прокурора в части наличия существенного нарушения требований УПК Украины.

Коллегия судей указала, что приговор по своей правовой природе является решением суда о виновности или невиновности лица, назначении наказания или освобождении от него. В то же время закрытие уголовного производства по основаниям, предусмотренным ст. 284 УПК Украины, должно оформляться определением как самостоятельным процессуальным актом.

Такое нарушение апелляционный суд признал существенным в понимании ст. 412 УПК Украины, поскольку оно касается формы судебного решения, прямо определенной законом, и влияет на законность процессуального документа.

В то же время апелляционный суд отметил, что не имеет полномочий самостоятельно заменять часть приговора на определение, поскольку это разные виды судебных решений, принимаемых в различном процессуальном порядке.

По результатам рассмотрения апелляционная жалоба прокурора удовлетворена частично: приговор в части закрытия производства отменен, дело в этой части направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В остальной части приговор оставлен без изменений.

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