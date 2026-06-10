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Украинцев предостерегли от покупок без чека: как можно потерять деньги

13:37, 10 июня 2026
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Отсутствие кассового чека может лишить покупателя возможности вернуть товар, воспользоваться гарантией или доказать факт оплаты, поэтому специалисты советуют потребовать его сразу после расчета.
Украинцев предостерегли от покупок без чека: как можно потерять деньги
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Миллионы украинцев ежедневно совершают покупки как в обычных магазинах, так и через интернет. В то же время при расчёте за товар потребители могут столкнуться с ситуацией, когда продавец не выдаёт кассовый чек сразу, обещая предоставить его позже из-за технических неисправностей или сбоя в работе кассы. Специалисты предупреждают, что такая практика может создавать дополнительные риски для покупателя.

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Отметим, что кассовый чек является официальным подтверждением покупки. В нём содержатся сведения о продавце, дате приобретения товара и сумме оплаты. Именно этот документ подтверждает факт заключения сделки между покупателем и продавцом.

После совершения покупки потребитель получает право на возврат или обмен товара, а также на гарантийное обслуживание в случаях, предусмотренных законодательством. Если же приобретённый товар окажется некачественным, будет иметь дефекты или не соответствовать заявленным характеристикам, чек станет основным доказательством того, что товар был приобретён именно у конкретного продавца.

При отсутствии чека защитить свои права значительно сложнее. В таких случаях покупателю может понадобиться собирать дополнительные доказательства или обращаться в контролирующие органы. Поэтому сообщения вроде «чек отправим позже», «касса временно не работает» или «произошла техническая ошибка» должны насторожить потребителя.

В Госспецсвязи отмечают, что отдельные продавцы объясняют отсутствие чека техническими сбоями или неисправностью оборудования. Однако после получения денег покупатель рискует так и не получить документ, подтверждающий оплату. Особенно актуален этот риск при покупках через интернет или на малоизвестных торговых площадках.

Надёжный продавец, подчёркивают специалисты, выдаёт чек сразу после проведения расчёта. Если этого не происходит, стоит тщательно оценить возможные риски и проверить продавца перед совершением покупки.

Особое внимание рекомендуют уделять онлайн-шопингу. Мошенники нередко создают веб-сайты, которые внешне почти не отличаются от настоящих интернет-магазинов, но фактически используются для выманивания денег или платёжных данных пользователей.

Перед оплатой товара покупателям советуют проверять репутацию магазина, знакомиться с отзывами других клиентов, обращать внимание на контактные данные и информацию о продавце. Также не рекомендуется вводить реквизиты банковских карт на подозрительных или малоизвестных сайтах.

Если покупка совершается в магазине впервые, более безопасным вариантом может быть наложенный платёж. Такой способ расчёта позволяет проверить товар до окончательной оплаты и минимизировать риск потери средств.

Украинцам рекомендуют:

  • требовать кассовый чек сразу после оплаты;
  • не соглашаться на покупки без документального подтверждения расчёта;
  • проверять надёжность интернет-магазинов;
  • избегать подозрительно выгодных предложений;
  • при первой покупке у нового продавца пользоваться наложенным платежом;
  • сохранять чеки как минимум до окончания гарантийного срока товара.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что делать, если на кассе товар стоит дороже, чем указано на ценнике.

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