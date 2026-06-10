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Верховная Рада снизила налоги для владельцев недвижимости, чтобы легализовать аренду — 5% вместо 18%

10:55, 10 июня 2026
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Рада снизила НДФЛ для аренды жилья до 5%: что изменится для владельцев квартир и домов с 2027 года.
Верховная Рада снизила налоги для владельцев недвижимости, чтобы легализовать аренду — 5% вместо 18%
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Верховная Рада приняла законопроект № 15111-д, которым также предусмотрено снижение ставки налога на доходы физических лиц для граждан, которые официально сдают недвижимость в аренду.

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Отметим, что парламент поддержал автоматический обмен данными о доходах с цифровых платформ. Речь идет о законопроекте 15111-д. Теперь сервисы будут автоматически передавать налоговой информацию о доходах своих пользователей. Также алкоголь онлайн будут продавать только через «Дію».

Как сообщили в Комитете ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, налоговая нагрузка для арендодателей будет снижена с 18% до 5%. Новая ставка начнет действовать с 1 января 2027 года.

В то же время необходимо учитывать, что:

  • дополнительно будет уплачиваться военный сбор 5%;
  • владелец теряет льготу по уплате налога на недвижимое имущество (60 кв. м для квартиры и 120 кв. м для дома).

Общеизвестная практика свидетельствует о том, что сейчас значительная часть владельцев жилья сдает недвижимость без официального оформления договоров и декларирования доходов. Одной из причин этого в парламенте называют высокую налоговую нагрузку.

Ожидается, что снижение ставки до 5% должно стимулировать выход рынка аренды из тени, способствовать заключению официальных договоров и повысить уровень налоговой дисциплины.

Также такие доходы необходимо будет отражать в годовой налоговой декларации, без указания других доходов, с которых уже уплачен налог и информация о которых уже имеется в налоговой.

В комитете подчеркивают, что легализация рынка аренды должна принести выгоды всем сторонам: арендодатели получат более простые правила, арендаторы — большую защиту прав, а государство — дополнительные и более прогнозируемые поступления в бюджет.

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Верховная Рада Украины законопроект аренда

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