Верховна Рада знизила податки для власників нерухомості, щоб легалізувати оренду – 5% замість 18%

Рада знизила ПДФО для оренди житла до 5%: що зміниться для власників квартир і будинків з 2027 року.

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 15111-д, яким передбачили також і зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для громадян, які офіційно здають нерухомість в оренду.

Зазначимо, що парламент підтримав автоматичний обмін даними про доходи з цифрових платформ. Йдеться про законопроєкт 15111-д. Тепер сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Також алкоголь онлайн продадуть тільки через «Дію».

Як повідомили в Комітеті ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, податкове навантаження для орендодавців буде зменшено з 18% до 5%. Нова ставка почне діяти з 1 січня 2027 року.

Водночас необхідно враховувати, що:

додатково сплачуватиметься військовий збір 5%;

власник втрачає пільгу зі сплати податку на нерухоме майно (60 кв. м для квартири та 120 кв. м для будинку).

Загальновідома практика говорить про те, що зараз значна частина власників житла здає нерухомість без офіційного оформлення договорів та декларування доходів. Однією з причин цього у парламенті називають високе податкове навантаження.

Очікується, що зниження ставки до 5% має стимулювати вихід ринку оренди з тіні, сприяти укладенню офіційних договорів та підвищити рівень податкової дисципліни.

Також такі доходи необхідно буде відображати у річній податковій декларації, без зазначення інших доходів, з яких вже сплачено податок та інформація про які вже наявна в податковій.

У комітеті наголошують, що легалізація ринку оренди має принести вигоди всім сторонам: орендодавці отримають простіші правила, орендарі — більший захист прав, а держава — додаткові та більш прогнозовані надходження до бюджету.

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