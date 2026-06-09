Верховна Рада схвалила законопроєкт про ПДВ за покупки через маркетплейси

Сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів.

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Верховна Рада підтримала автоматичний обмін даними про доходи з цифрових платформ. Йдеться про законопроєкт 15111-д. За проголосував 241 народний депутат.

Документ запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів.

Ухвалення Закону є частиною міжнародних зобов’язань України відповідно до Меморандуму з МВФ.

Раніше профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти пакет законопроєктів № 15112-Д та № 12360, які змінюють правила оподаткування товарів, придбаних через іноземні онлайн-платформи. В межах синхронізації з ЄС, Україна покладає обов’язок адміністрування ПДВ на закордонні маркетплейси та впроваджує автоматичний обмін інформацією про продажі.

Законопроєкт 15112-Д вводить до Податкового кодексу поняття «особи, яка здійснює діяльність згідно з правилами дистанційного продажу товарів». До них відносяться підприємства електронного інтерфейсу, тобто маркетплейси типу Amazon, eBay, Etsy, та посередники таких підприємств.

Ці суб’єкти стають ключовими ланками в ланцюгу оподаткування. Нерезиденти — оператори інтерфейсів зобов’язані вести детальні облікові записи дистанційних продажів відповідно до Митного кодексу.

Планується також запровадження нового підходу до оподаткування імпортованих товарів, придбаних через електронні торгові платформи. Зокрема, ПДВ буде застосовуватися до всіх таких товарів із нульового порогу вартості, тоді як раніше неоподатковуваний ліміт становив 150 євро.

Відповідальність за нарахування та сплату ПДВ пропонується покласти на маркетплейси, а не на кінцевого покупця. У випадку, якщо платформа є нерезидентом, вона має призначити уповноваженого представника в Україні для взаємодії з податковими органами.

Для споживачів процес придбання товарів фактично не зміниться: ПДВ у розмірі 20% буде автоматично включатися у вартість товару на платформі, а порядок отримання посилок залишиться без змін.

Водночас зберігаються некомерційні винятки.

Таким чином, доопрацьована Комітетом редакція враховує такі ключові положення:

- доходи фізособи, отримані через цифрові платформи, оподатковуються операторами платформ як податковими агентами – без необхідності відкриття спецрахунків чи подання декларацій користувачем платформи;

- платформи утримують ПДФО за пільговою ставкою 10% без окремої сплати військового збору (в подальшому ставка буде коригуватися пропорційно до зниження ставки військового збору);

- доходів фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік звільняються від оподаткування;

- відсутні обмеження для ФОП при роботі через платформу: якщо особа реєструється на платформі як ФОП, то оператор платформи не утримує ПДФО, але якщо така особа реєструється на платформі для особистих цілей (продаж вживаних речей), то платформа утримує 10% податку, як для звичайної фізособи;

- передбачено блокування сайтів платформ, які порушують вимоги податкового законодавства (реєстр добросовісних платформ буде доступний на вебсайті ДПС);

- усунуто нерівність між платформами резидентами і нерезидентами;

- надано доручення ДПС провести роз’яснювальну роботу для фізосіб, які працюють через цифрові платформи щодо оподаткування таких доходів.

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