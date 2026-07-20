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Українку зобов’язали повернути допомогу ВПО — суд назвав причину

12:37, 20 липня 2026 110
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Виплати жінці погодили й нараховували щомісяця, з листопада 2024 року по лютий 2025.
Українку зобов’язали повернути допомогу ВПО — суд назвав причину
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Пересипський районний суд м. Одеси зобов’язав українку повернути 10 000 гривень державної допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), оскільки вона продовжувала отримувати виплати після виїзду за кордон і не повідомила про це уповноважені органи.

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Обставини справи

Як йдеться у рішенні Пересипського районного суду Одеси №523/9445/26, жінка разом із неповнолітнім сином до жовтня 2024 року перебувала на обліку як ВПО в Одеській області. Після переїзду до Пересипського району Одеси у листопаді 2024 року вона подала заяву на отримання державної допомоги на проживання. Виплати їй призначили та нараховували щомісяця з листопада 2024 року по лютий 2025 року.

Під час верифікації отримувачів допомоги Міністерство фінансів встановило, що жінка разом із дитиною перебувала за кордоном понад 30 календарних днів. Цю інформацію підтвердила Державна прикордонна служба України.

У рішенні суду зазначено, що відповідно до Порядку №332 отримувач допомоги зобов’язаний повідомити про повернення до покинутого місця проживання, виїзд на тимчасове або постійне проживання за кордон чи перебування за межами України понад 30 календарних днів поспіль або понад 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги.

Оскільки жінка не повідомила про свій виїзд, за січень та лютий 2025 року їй безпідставно виплатили 10 000 гривень допомоги.

Рішення суду

Суд задовольнив позов Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та постановив стягнути з жінки надміру виплачені 10 000 гривень. Крім того, вона має сплатити судовий збір у розмірі 3328 гривень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», отримання повідомлення від органу соціального захисту про необхідність повернути надміру виплачену державну допомогу нерідко стає для людини повною несподіванкою. Іноді йдеться про кілька тисяч гривень, а в окремих випадках – про десятки або навіть сотні тисяч, які, на думку держави, були виплачені без достатніх правових підстав.

Такі ситуації виникають щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям, багатодітним родинам, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, а також інших соціальних виплат.

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