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Секретний заповіт: як оформити документ, який не прочитає навіть нотаріус

23:12, 20 липня 2026 164
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Законодавство дозволяє скласти заповіт, зміст якого до відкриття спадщини не буде відомий нікому — навіть нотаріусу.
Секретний заповіт: як оформити документ, який не прочитає навіть нотаріус
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Не всі знають, що українське законодавство дозволяє скласти заповіт так, щоб його зміст до моменту відкриття спадщини не був відомий нікому — навіть нотаріусу. Така можливість передбачена Цивільним кодексом України й дає змогу максимально захистити останню волю людини від стороннього втручання. Для цього достатньо самостійно підготувати текст документа, запечатати його в конверт і передати нотаріусу за спеціальною процедурою. Такий документ називається секретним заповітом і має особливий порядок посвідчення та зберігання.

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Що таке секретний заповіт

Відповідно до статті 1249 Цивільного кодексу України, секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.

Тобто секретний заповіт — це особлива форма заповіту, зміст якої не знає навіть нотаріус. Людина самостійно складає текст документа, запечатує його в конверт і передає нотаріусу для посвідчення та зберігання.

Такий спосіб дає змогу забезпечити повну конфіденційність волевиявлення заповідача до моменту відкриття спадщини.

Як оформлюється секретний заповіт

Особа, яка склала заповіт, подає його нотаріусу в заклеєному конверті.

На конверті обов’язково має бути підпис заповідача.

Після цього нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює його печаткою та в присутності заповідача поміщає конверт в інший конверт, який також опечатує.

Саме за такою процедурою посвідчується секретний заповіт відповідно до вимог законодавства.

У чому перевага секретного заповіту

Головною особливістю секретного заповіту є те, що до моменту відкриття спадщини його зміст залишається невідомим навіть нотаріусу.

Такий механізм дозволяє людині повністю зберегти в таємниці своє волевиявлення та бути впевненою, що ніхто не ознайомиться зі змістом документа до настання передбачених законом підстав.

Чому важливо знати про таку можливість

Попри те, що секретний заповіт прямо передбачений законодавством України, багато громадян навіть не знають про існування такої форми оформлення останньої волі.

Обізнаність про свої права та передбачені законом можливості допомагає обрати саме той спосіб оформлення заповіту, який найбільше відповідає потребам конкретної людини та забезпечує бажаний рівень конфіденційності.

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