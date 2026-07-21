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Побратим застрелив військового після спільного вживання алкоголю: суд скасував відмову Міноборони у виплаті родині

09:40, 21 липня 2026 441
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Алкогольне сп'яніння саме по собі не позбавляє сім'ю загиблого військового права на грошову допомогу.
Побратим застрелив військового після спільного вживання алкоголю: суд скасував відмову Міноборони у виплаті родині
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Чернігівський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що сам по собі факт перебування військовослужбовця у стані алкогольного сп’яніння не є достатньою підставою для відмови членам його сім’ї у призначенні одноразової грошової допомоги. Для цього Міністерство оборони має довести, що саме дії військовослужбовця, вчинені у стані сп’яніння, стали безпосередньою причиною його загибелі.

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Суд визнав протиправним і скасував рішення комісії Міноборони про відмову у призначенні допомоги вдові загиблого військовослужбовця та зобов’язав міністерство повторно розглянути її заяву з урахуванням правових висновків, викладених у рішенні суду.

Обставини справи

До суду звернулася дружина старшого сержанта, який загинув у листопаді 2024 року під час проходження військової служби. Вона просила скасувати рішення комісії Міністерства оборони, яким їй було відмовлено у призначенні одноразової грошової допомоги, та зобов’язати відомство повторно розглянути її заяву.

Встановлено, що військовослужбовець проходив службу за мобілізацією, обіймав посаду санітарного інструктора механізованого батальйону та неодноразово брав безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України на території Донецької області.

Як встановлено вироком Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області, у ніч на 15 листопада 2024 року в місці тимчасової дислокації підрозділу двоє військовослужбовців спільно вживали алкогольні напої. Між ними виник словесний конфлікт, після чого один із військовослужбовців узяв закріплений за ним автомат АКС-74У та відкрив вогонь по старшому сержанту. Від отриманих поранень потерпілий помер. Таким чином, безпосередньою причиною смерті стало умисне вбивство, вчинене іншим військовослужбовцем.

Експертиза підтвердила, що на момент смерті загиблий перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Чому Міноборони відмовило у виплаті

Комісія Міністерства оборони послалася на статтю 16-4 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Порядок №975.

Міністерство вважало, що смерть військовослужбовця підпадає під винятки, передбачені статтею 16-4 Закону №2011-ХІІ, оскільки він перебував у стані алкогольного сп’яніння, розпивав алкоголь під час проходження служби, що є адміністративним правопорушенням, а тому сім’я не має права на одноразову грошову допомогу.

Позиція суду

Чернігівський окружний адміністративний суд із такою позицією не погодився.

Суд зазначив, що стаття 16-4 Закону №2011-ХІІ та Порядок №975 передбачають випадки, коли одноразова грошова допомога не призначається, зокрема якщо смерть військовослужбовця є наслідком вчинення ним адміністративного чи кримінального правопорушення або дій у стані алкогольного сп’яніння.

Водночас ці норми не означають, що сам факт перебування військовослужбовця у стані алкогольного сп’яніння автоматично позбавляє членів його сім’ї права на виплату.

Суд наголосив, що для відмови у призначенні допомоги недостатньо встановити лише факт алкогольного сп’яніння. Необхідно довести, що саме дії військовослужбовця, вчинені у такому стані, стали безпосередньою причиною його загибелі.

У цій справі суд виходив із того, що безпосередньою причиною смерті стало умисне вбивство, вчинене іншим військовослужбовцем. Водночас Міністерство оборони не надало належних і достатніх доказів того, що саме дії загиблого у стані алкогольного сп’яніння спричинили його смерть.

Фактично суд підтвердив, що застосування статті 16-4 Закону №2011-ХІІ потребує встановлення причинно-наслідкового зв’язку між станом алкогольного сп’яніння військовослужбовця та його загибеллю. Сам по собі факт перебування особи у стані сп’яніння не є безумовною підставою для відмови членам сім’ї у призначенні одноразової грошової допомоги.

Такий висновок відповідає правовій позиції Верховного Суду, викладеній, зокрема, у постановах від 29 червня 2022 року у справі №640/6477/19 та від 18 березня 2024 року у справі №120/13997/21-а.

Суд також підкреслив, що одноразова грошова допомога має компенсаторний характер і спрямована на матеріальну підтримку членів сім’ї загиблого військовослужбовця після втрати годувальника.

Що вирішив суд

Чернігівський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов у справі 620/1280/26. Суд визнав протиправним і скасував рішення комісії Міністерства оборони про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги, зобов’язав Міністерство оборони повторно розглянути заяву вдови з урахуванням правової оцінки, наведеної у судовому рішенні, а також стягнув із Міністерства оборони на користь позивачки 1331,20 грн судового збору.

Водночас суд не зобов’язав Міністерство оборони безпосередньо призначити одноразову грошову допомогу. Питання про її призначення має бути вирішене самим відомством після повторного розгляду заяви з урахуванням висновків, викладених у рішенні суду.

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