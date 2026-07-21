Виграли суд у Пенсійного фонду, але грошей досі немає: як діяти в такій ситуації

Пояснюємо, як домогтися виконання рішення суду та отримати належні пенсійні виплати.

Фото: SUD.UA

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Якщо суд зобов’язав Пенсійний фонд України перерахувати пенсію або виплатити заборгованість, але рішення тривалий час не виконується, це ще не означає, що пенсіонер втратив можливість отримати належні йому кошти. Законодавство передбачає чіткий механізм примусового виконання судових рішень, а також визначає, до яких органів необхідно звертатися залежно від змісту рішення суду. Водночас у пенсійних спорах існують особливості: перерахунок пенсії та виплата заборгованості можуть відбуватися у різний час.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судових рішень у визначеному законом порядку.

Що робити, якщо Пенсійний фонд не виконує рішення суду

Якщо суд ухвалив рішення про перерахунок пенсії або виплату недоотриманих сум, а Пенсійний фонд його не виконує добровільно, громадянин має право вимагати примусового виконання такого рішення.

Для цього необхідно:

переконатися, що рішення суду набрало законної сили;

отримати у суді виконавчий лист;

подати виконавчий лист до органу державної виконавчої служби;

після відкриття виконавчого провадження державний виконавець вживатиме заходів для виконання рішення відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Хто виконує рішення щодо Пенсійного фонду

Відповідно до пункту 4 розділу І Інструкції з організації примусового виконання рішень, рішення, за якими боржниками є, зокрема, територіальні органи центральних органів виконавчої влади та їхні структурні підрозділи, виконуються Відділом примусового виконання рішень управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

Тому виконавчий документ, яким територіальний орган Пенсійного фонду України зобов’язано провести перерахунок і виплату пенсії, підлягає примусовому виконанню відповідним Відділом примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень за місцезнаходженням такого органу Пенсійного фонду.

Як виконуються рішення про перерахунок пенсії та виплату заборгованості

Якщо рішення суду зобов’язує Пенсійний фонд провести перерахунок пенсії, державний виконавець контролює виконання цього обов’язку.

Якщо ж рішення передбачає виплату заборгованості за минулі періоди, то після проведення перерахунку визначена сума боргу підлягає виплаті пенсіонеру.

При цьому у справах щодо пенсійних виплат нерідко виникають ситуації, коли рішення суду вже виконано в частині перерахунку пенсії, однак виплата заборгованості здійснюється пізніше. Це пов’язано з бюджетним фінансуванням та черговістю виконання судових рішень.

Як перевірити стан виконання рішення

Контролювати хід виконання судового рішення можна через Автоматизовану систему виконавчого провадження або безпосередньо звернувшись до державного виконавця, який веде виконавче провадження.

Якщо ж рішення суду тривалий час не виконується, громадянин має право оскаржити бездіяльність державного виконавця або подати скаргу керівнику відповідного органу державної виконавчої служби.

Коли потрібно звертатися до Державної казначейської служби

Окремий порядок діє щодо рішень, які передбачають лише стягнення коштів з органів Пенсійного фонду України без вимоги провести перерахунок пенсії.

У разі невиконання таких рішень виконавчі документи підлягають пред’явленню до органів Державної казначейської служби України. Це стосується саме рішень про стягнення коштів, а не тих, якими Пенсійний фонд зобов’язаний здійснити перерахунок пенсії.

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