Одеський апеляційний суд отримає чотирьох нових суддів: кого підтримала Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя розглянула питання про внесення подань Президентові України щодо призначення суддів Одеського апеляційного суду.

За результатами обговорення ВРП підтримала кандидатури:

Іллі Бута,

Івана Яковенка ,

, Марини Шаньшиної,

Артема Щербіни.

Після обговорення кандидатур Петра Кравченка, Ігоря Павельченка, Юрія Боднарука, Олександра Масленикова члени ВРП вирішили оголосити перерву для з’ясування всіх обставин справ та надсилання додаткових запитів до відповідних органів без визначення дат наступних засідань.

Деталі розгляду кандидатури Іллі Бута

Професійний та науковий шлях кандидата

Ілля Бут у 2012 році закінчив Національний університет «Одеська юридична академія», отримавши кваліфікацію магістра права. У 2016 році успішно захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». У 2022 році йому присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного процесу.

Висновок Громадської ради доброчесності

Громадська рада доброчесності надала негативний висновок щодо кандидатури Іллі Бута. Основними підставами стали підозри у поданні недостовірної інформації в деклараціях:

не відображення частини доходів від адвокатської діяльності у декларації за 2024 рік, хоча їх отримання підтверджується судовими рішеннями;

сумніви щодо виконання обов’язків директора товариства без отримання винагороди;

невідповідність між задекларованими заощадженнями та офіційними доходами з урахуванням витрат на проживання, оренду та поїздки.

На думку ГРД, ці обставини можуть свідчити про можливе приховування реальних доходів та ставлять під сумнів доброчесність кандидата.

Рішення ВККС

Після детального вивчення висновку ГРД, письмових пояснень кандидата та його усних пояснень під час співбесіди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла протилежного висновку.

Комісія зазначила, що висновок ГРД не містить достатніх фактів, які б підтверджували порушення Іллею Бутом критеріїв професійної етики та доброчесності. ВККС погодилася з висновками щодо відповідності кандидата встановленим вимогам.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Ілля Бут набрав 732,1 бала, що становить більше 75% від максимально можливого результату.

Деталі розгляду кандидатури Іван Яковенка

Професійний шлях кандидата

Іван Яковенко має два вищих юридичних освіти. У 2006 році він закінчив Одеський інститут підприємництва та права за спеціальністю «Правознавство» (диплом спеціаліста). У 2008 році завершив навчання в Одеській національній юридичній академії та отримав ступінь магістра права.

У 2012 році Указом Президента України Івана Яковенка призначено суддею Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області строком на п’ять років. У 2019 році Указом його призначено на ту саму посаду вже безстроково. Вченого звання та наукового ступеня кандидат не має.

Висновок Громадської ради доброчесності

ГРД не винесла негативного висновку, але звернула увагу кваліфікаційної комісії на окремі майнові операції сім’ї судді.

Згідно з декларацією за 2024 рік, дружина кандидата задекларувала дохід у розмірі 1 200 000 гривень від відчуження рухомого майна (автомобіль). За даними реєстру транспортних засобів, автомобіль MAZDA CX-9 2020 року випуску був проданий, а згодом перепроданий іншій особі за значно вищою ціною — майже втричі дорожче.

Кандидат надав детальні пояснення. За його словами, дружина придбала автомобіль на аукціоні в США у пошкодженому стані після ДТП. Фактична вартість авто на аукціоні становила 7 850 доларів США, разом зі зборами — 8 793 долари. Доставка склала 1 000 доларів США. Загальна вартість за інвойсом — 9 793 долари.

Через особливості митного оформлення 2024 року митниця застосувала фіксовану ставку доставки (1 600 доларів США замість 1 000), що призвело до митної вартості 10 393 долари США (404 365,65 грн). Саме цю суму було задекларовано. Яковенко наголосив, що в декларації вказана фактична митна вартість без урахування витрат на ремонт, реєстрацію та митне оформлення.

Рішення ВККС

За результатами кваліфікаційного оцінювання Іван Яковенко набрав 739,11 бала. Цей результат є підставою для висновку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про те, що кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Деталі розгляду кандидатури Марини Шаньшиної

Професійний шлях

Марина Шаньшина у 2008 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію юриста. Вченого ступеня чи звання кандидатка не має, викладацької діяльності не здійснювала.

Трудову діяльність розпочала того ж року в Державній установі «Чорноморська виправна колонія» (№ 74) на посаді начальника відділення соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими. Згодом працювала в Харківському апеляційному адміністративному суді на посадах секретаря судових засідань, провідного спеціаліста, головного спеціаліста відділу кадрової роботи, відділу документального забезпечення та звернень громадян, а також відділу по забезпеченню роботи керівництва суду.

У вересні 2016 року Указом Президента України Марину Шаньшину призначено суддею Краснолиманського міського суду Донецької області (нині — Лиманський міський суд) строком на п’ять років. У жовтні 2024 року Указом № 723/2024 її призначено на цю посаду безстроково.

З липня 2022 року рішенням Голови Верховного Суду суддю відряджено до Біляївського районного суду Одеської області для здійснення правосуддя. У липні 2022 року збори суддів цього суду обрали її суддею-спікером.

Висновки Громадської ради доброчесності

Під час оцінювання Громадська рада доброчесності звернула увагу на неузгодженості в майнових деклараціях кандидатки.

Зокрема, 4 лютого 2022 року Марина Шаньшина подала повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, вказавши дохід від відчуження нерухомого майна в розмірі 443 250 грн від фізичної особи. Водночас у щорічній декларації за 2022 рік вона відобразила від того самого джерела та за тим самим правочином значно більшу суму — 797 500 грн.

ГРД наголосила, що така розбіжність у декларуванні одного й того самого доходу в межах одного календарного року об’єктивно викликає сумніви щодо повноти, точності та прозорості поданих відомостей.

Пояснення кандидатки

Марина Шаньшина пояснила, що 24 грудня 2021 року уклала попередній договір і отримала аванс у сумі 354 250 грн, про що повідомила 28 грудня 2021 року. 28 січня 2022 року за основним договором купівлі-продажу отримала решту коштів — 443 250 грн. Загальну суму 797 500 грн вона відобразила в декларації за 2022 рік як дохід від продажу квартири.

Кандидатка визнала, що помилково не вказала аванс у розділі «Доходи» декларації за 2021 рік, хоча весь рух коштів було відображено в повідомленнях про суттєві зміни майнового стану. На її думку, саме загальна сума, яка перейшла у власність у 2022 році, і мала бути відображена в річній декларації.

Висновки ВККС

За результатами проходження процедури кваліфікаційного оцінювання кандидат на посаду судді апеляційного загального суду Марина Шаньшина набрала 709,59 бала, що є підставою для визнання її такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Деталі розгляду кандидатури Артема Щербіни

Освіта та професійний шлях

У 2003 році Артем Щербіна закінчив Маріупольський гуманітарний інститут Донецького національного університету, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію юриста. У 2022 році в Донецькому державному університеті внутрішніх справ захистив дисертацію та здобув науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».

Трудову діяльність розпочав у 2003 році юрисконсультом у ТОВ «СЛУЖБА 050», працював державним виконавцем, юрисконсультом у виші та банку. Згодом обіймав посади начальника юридичного відділу, заступника директора та юрисконсульта в комерційних структурах.

У жовтні 2013 року Указом Президента України № 570/2013 призначений суддею Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя строком на п’ять років. У січні 2020 року Указом призначений на цю посаду безстроково. З серпня 2022 року рішенням Голови Верховного Суду відряджений для здійснення правосуддя до Київського районного суду м. Одеси.

Висновок Громадської ради доброчесності

ГРД поставила під питання відповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики, зокрема за показником «сумлінність».

Строки розгляду справ

З моменту призначення до березня 2021 року Артем Щербіна розглянув 202 справи про адміністративні правопорушення (ст. 130 КУпАП). У 35 з них (17,3 %) провадження було закрито через закінчення строків накладення стягнення. Кандидат надав детальні письмові пояснення по кожній справі, які Комісія визнала достатніми та обґрунтованими.

Дисертаційне дослідження

ГРД виявила у дисертації елементи самоплагіату. Артем Щербіна пояснив, що всі використані фрагменти — це його власні раніше опубліковані наукові статті, що відповідає вимогам законодавства до публікації результатів дисертації. Комісія, посилаючись на Закон України «Про академічну доброчесність» та роз’яснення МОН, дійшла висновку, що в діях кандидата відсутні ознаки самоплагіату.

Декларування майна та доходів

ГРД звернула увагу на низку неузгодженостей у майнових деклараціях за 2012–2017 та 2022–2024 роки, зокрема щодо автомобілів Volkswagen Golf та Hyundai Getz, доходів від їх відчуження та декларування безоплатного користування дачним будинком (зазначено як дохід 1 грн).

Кандидат надав пояснення щодо обставин придбання, продажу, спільної власності подружжя та технічної непридатності автомобіля після пожежі. Щодо користування будинком визнав помилку у кваліфікації доходу.

Рішення ВККС

За результатами комплексного оцінювання набрав 740 балів, Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала Артема Щербіну таким, що підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя підтримала чотири кандидатури та вирішила направити відповідні подання Президенту України.

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