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На Алясці ведмідь завітав до супермаркету: взяв персик, зробив «круйоз» і спокійно пішов – фото та відео

07:18, 11 липня 2026
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Тварина спокійно прогулювалася торговим центром, відвідала продуктовий відділ і повернулася до лісу без жодних ускладнень.
На Алясці ведмідь завітав до супермаркету: взяв персик, зробив «круйоз» і спокійно пішов – фото та відео
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На Алясці молодий чорний ведмідь зайшов до торгового центру на об'єднаній базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, з'їв персик і справив нужду на підлозі перед тим, як залишити будівлю. Незвичайний інцидент стався вранці в неділю та потрапив на відео, повідомляє New York Post.

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Ведмідь зайшов до магазину через автоматичні двері

За інформацією речника військової бази JBER, тварина зайшла до торгового центру комісаріату близько 9:00 ранку.

На відео видно, як молодий чорний ведмідь проходить крізь автоматичні двері та спокійно досліджує приміщення. Згодом він узяв у продуктовому магазині персик і з'їв його.

Працівники сховалися від непроханого гостя

Працівник перукарні на території бази Корі Годбаут розповів, що чекав на першого клієнта, коли почув крик колеги.

«Моя колега, яка стригла волосся переді мною, крикнула: "Ведмідь!"», – згадує він.

За його словами, коли він підвів погляд, ведмідь уже заходив до перукарні. Працівники сховалися в кімнаті відпочинку та зачинили за собою двері.

Через кілька хвилин вони вийшли й побачили, що тварина прямує до продуктового магазину, де взяла персик. За словами Годбаута, кілька людей намагалися налякати ведмедя, щоб той залишив приміщення.

Перед виходом ведмідь повернувся до перукарні

Після цього ведмідь знову попрямував у бік перукарні. Працівники встигли повернутися до магазину та замкнути двері.

«Потім ми спостерігали за ним із вікна, і саме тоді він вирішив, знаєте, скористатися туалетом у коридорі», – розповів Годбаут.

Після цього тварина залишила будівлю.

Ведмедя повернули до лісу

За словами речника JBER, на місце прибули співробітники правоохоронних органів з охорони природи, які безпечно спрямували ведмедя до річки, а звідти — до лісу.

Менеджерка програми JBER з питань дикої природи Колетт Брандт повідомила, що ведмідь випадково активував автоматичні двері, тому його поява в торговому центрі не була навмисною.

Вона також зазначила, що після встановлення на військовій базі контейнерів для сміття, стійких до ведмедів, кількість подібних викликів зменшилася. Водночас протягом останнього року на базі JBER з міркувань громадської безпеки приспали сімох ведмедів.

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США тварини

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