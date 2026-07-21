Всеволод Ченцов — віцепрем’єр з питань євроінтеграції: повна біографія та дипломатичний шлях

Всеволод Ченцов — дипломат, який представляв Україну в ЄС, Нідерландах та Міжнародному суді ООН, тепер відповідає за європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

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Всеволод Ченцов — дипломат, який здобув репутацію фахівця з європейського права та міжнародних відносин завдяки багаторічній роботі в структурах ЄС, міжнародних судових інституціях і дипломатичних місіях України. Його призначення на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 16 липня 2026 року стало логічним продовженням його тривалої місії на зовнішньополітичній арені.

Кар’єрний шлях від аташе Міністерства закордонних справ до представника України при Європейському Союзі пов’язаний із формуванням і реалізацією євроінтеграційного курсу держави. У період, коли Україна переходить від статусу кандидата до активної фази переговорів про членство в ЄС, вибір досвідченого дипломата — це стратегічний крок нового уряду.

Витоки та освіта

Всеволод Валерійович Ченцов народився 10 квітня 1974 року в Дрогобичі Львівської області.

У 1996 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». Саме юридична освіта стала основою його подальшої кар’єри у сфері дипломатії, міжнародного права та європейської інтеграції.

Вільно володіє англійською мовою, що стало перевагою під час роботи в дипломатичних представництвах України, зокрема при Європейському Союзі та міжнародних організаціях.

Початок дипломатичного шляху

Всеволод Ченцов розпочав службу в МЗС України одразу після університету, у 1996 році, зосередившись на договірно-правових питаннях.

Працював аташе, третім та другим секретарем Відділу державно-правових питань.

У 1997–2002 роках отримав перший серйозний досвід за кордоном, працюючи в Посольстві України в Туреччині. Згодом, у 2006–2007 роках, обіймав посаду радника-посланника в Посольстві України в Польщі.

Протягом 2002–2006 років він неодноразово обіймав керівні посади в Договірно-правовому управлінні МЗС, де очолював відділи міжнародних договорів та спеціальних міжнародно-правових проблем.

Європейська інтеграція як ключовий напрям кар’єри

Європейський напрям став визначальним у професійній діяльності Всеволода Ченцова. Понад п’ятнадцять років його дипломатична кар’єра була пов’язана з розвитком відносин України з Європейським Союзом та супроводом євроінтеграційних процесів.

У 2007–2011 роках він обіймав посаду заступника голови Представництва України при Європейському Союзі, де брав участь у розвитку політичного діалогу між Україною та ЄС.

Після повернення до Києва у 2011 році очолив Департамент Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України. На цій посаді він координував європейський напрям зовнішньої політики, зокрема супроводжував підготовку до підписання та початковий етап імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

25 серпня 2021 року Всеволода Ченцова було призначено главою Представництва України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії. На цій посаді він представляв Україну, брав участь у взаємодії з інституціями ЄС під час надання Україні статусу країни-кандидата та початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Він очолював дипломатичну місію в Брюсселі до призначення членом Кабінету Міністрів України у липні 2026 року.

Захист інтересів України в міжнародних судових інстанціях

Окремим напрямом професійної діяльності Всеволода Ченцова є представництво інтересів України в міжнародних судових та міжурядових інституціях.

У 2017–2021 роках він обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди, а також Постійного представника України при Організації із заборони хімічної зброї.

Із січня 2017 року Всеволод Ченцов є коагентом (заступником агента) України у Міжнародному суді ООН у справі за позовом України проти Російської Федерації щодо порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. У цьому статусі він бере участь у представництві правової позиції України та супроводі судового процесу на міжнародному рівні.

Віцепрем’єр-міністр: новий етап державної служби

16 липня 2026 року Всеволода Ченцова було призначено віцепрем’єр-міністром України в оновленому складі Кабінету Міністрів.

На новій посаді він відповідає за координацію європейської та євроатлантичної інтеграції України, гармонізацію національного законодавства з правом Європейського Союзу, взаємодію з європейськими інституціями, а також координацію виконання зобов’язань, необхідних для просування переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

За вагомий внесок у розвиток української дипломатії та захист державних інтересів Всеволод Ченцов нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2021), II ступеня (2023) та I ступеня (2025).

Призначення Всеволода Ченцова віцепрем’єр-міністром стало логічним продовженням його дипломатичної кар’єри. Багаторічний досвід роботи в Міністерстві закордонних справ, представництвах України при Європейському Союзі та міжнародних організаціях, а також участь у міжнародно-правовому захисті інтересів держави визначили його професійну спеціалізацію у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

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