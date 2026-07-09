Сутичка з ТЦК у Львові: натовп перекинув службовий автомобіль, призначили розслідування, відео

Львівський обласний ТЦК проведе службове розслідування щодо правомірності дій військових під час оповіщення чоловіка 1996 року народження.

Фото: Суспільне Львів/Грицан Ірина

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Увечері 8 липня у Львові на перехресті проспекту Червоної Калини та вулиці Коломийської виник конфлікт під час проведення мобілізаційних заходів. Суперечка між військовослужбовцями та присутніми переросла у сутичку із застосуванням фізичної сили.

Під час інциденту було перекинуто та пошкоджено службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На місці події зібралася велика кількість людей.

Як повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко «Суспільному», попередньо встановлено, що під час заходів із оповіщення громадян про мобілізацію правоохоронці виявили чоловіка 1996 року народження, який із 12 червня перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що через інцидент на Сихові провів термінову нараду з представниками правоохоронних органів. За його словами, усіх осіб, які перешкоджали законній діяльності правоохоронців, мають встановити та притягнути до відповідальності.

Водночас Козицький повідомив, що Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо дій своїх військовослужбовців під час інциденту.

У Львівському обласному ТЦК та СП розповіли, що конфлікт розпочався близько 21:30 після зупинки чоловіка для перевірки військово-облікових документів. За даними установи, він перебував у розшуку як порушник військового обліку з 12 червня. Чоловіка доставили до ТЦК, а станом на опівніч 9 липня направили для проходження військово-лікарської комісії.

У ТЦК також зазначили, що після цього група оповіщення, яка залишилася на місці, зіткнулася з агресивною поведінкою групи невідомих осіб. За їхньою версією, люди оточили службовий транспорт військовослужбовців, пошкодили його, а згодом перекинули автомобіль.

Відео з місця події поширили місцеві Telegram-канали.

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