Рада суддів України звернеться до Кабінету Міністрів через невиконання закону про суддівську винагороду

Рада суддів заявила про критичну ситуацію з виплатою суддівської винагороди та готує нове звернення до уряду.

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Рада суддів України під час засідання 21 липня підтримала звернення до Кабінету Міністрів щодо забезпечення фінансування суддівської винагороди після набрання чинності змінами до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», внесеними Законом № 4905-ІХ від 9 червня 2026 року.

РСУ заявила про критичну ситуацію із виплатою суддівської винагороди після набрання чинності змінами до Закону «Про судоустрій і статус суддів». Причиною стала відмова Міністерства фінансів збільшити видатки державного бюджету на 2026 рік для виконання нових законодавчих норм.

Під час засідання голова Ради суддів України Віталій Саліхов повідомив, що РСУ спільно з головою Державної судової адміністрації зверталася до Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів із проханням забезпечити фінансування виплати суддівської винагороди у нових розмірах.

За його словами, у відповідь Мінфін повідомив, що збільшення відповідних видатків у Державному бюджеті на 2026 рік не передбачено. Водночас міністерство зазначило, що питання додаткового фінансування може бути враховане під час підготовки проєкту Державного бюджету на 2027 рік.

Віталій Саліхов також звернув увагу, що окремі суди вже застосовують нові розміри суддівської винагороди.

«Наразі Вищий антикорупційний суд уже виплачує суддям суддівську винагороду в нових розмірах, оскільки є розпорядником бюджетних коштів першого ступеня і самостійно затверджує штатний розпис. Також рішення про збільшення суддівської винагороди прийняв Конституційний Суд України», — зазначив він.

За словами голови РСУ, така ситуація порушує принцип єдиного статусу суддів, закріплений Законом України «Про судоустрій і статус суддів». У зв’язку з цим Рада суддів підготувала відповідне звернення, яке планує ухвалити.

Представник Державної судової адміністрації повідомив, що РСУ, ДСА та Голова Верховного Суду пропонували Міністерству фінансів два шляхи вирішення проблеми.

Перший передбачав забезпечення фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету шляхом внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Другий — використання коштів спеціального фонду. Зокрема, Державна судова адміністрація пропонувала спрямувати близько 1,25 млрд грн на виплату суддівської винагороди.

Втім, Міністерство фінансів відмовило в реалізації обох пропозицій. У своєму листі відомство зазначило, що зміни до Закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік» не вносилися, а тому підстав для перерахунку суддівської винагороди відповідно до нової розрахункової величини наразі немає.

Попри це, у ДСА заявили, що продовжать ініціювати вирішення питання. Зокрема, планується підготувати нове звернення щодо внесення змін до державного бюджету, а також повторно запропонувати уряду дозволити використання нерозподілених коштів спеціального фонду для фінансування виплати суддівської винагороди. Зважаючи на зміну складу Кабінету Міністрів, у ДСА сподіваються на повторний розгляд цього питання урядом.

Водночас учасники засідання наголосили, що проєкт звернення має залишатися узгодженим із позицією Вищої ради правосуддя, яка тижнем раніше вже звернулася до Президента України та Кабінету Міністрів із пропозиціями щодо фінансування збільшеної суддівської винагороди. У цьому зверненні ВРП запропонувала насамперед дозволити використання коштів спеціального фонду державного бюджету, а в разі їх недостатності — ініціювати внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України».

Голова Державної судової адміністрації повідомив, що за умови збереження нинішньої динаміки надходжень спеціальний фонд потенційно дозволяє забезпечити необхідний фінансовий ресурс для виплати суддівської винагороди в новому розмірі. За розрахунками ДСА, до кінця 2026 року обсяг такого ресурсу може становити близько 2,5 млрд грн. Крім того, кошти спеціального фонду можуть бути спрямовані також на підвищення оплати праці працівників апаратів судів та помічників суддів.

За результатами обговорення Рада суддів підтримала редакцію рішення із запропонованими змінами. Проєкт, доопрацьований з урахуванням пропозицій членів Ради суддів, був ухвалений одноголосно. Таким чином, Рада суддів України офіційно звернеться до Кабінету Міністрів із вимогою забезпечити виконання законодавства щодо належного фінансування суддівської винагороди.

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