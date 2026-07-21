Рада суддів України підтримала висновок щодо незастосування статті 42 Закону про Держбюджет до суддів

Рада суддів України підтримала висновок щодо практичного застосування статті 42 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» стосовно суддів та одноголосно ухвалила відповідне рішення.

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Рада суддів України одноголосно підтримала висновок щодо практичного застосування статті 42 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» стосовно суддів та ухвалила відповідне рішення.

Під час засідання члени Ради розглянули питання застосування цієї норми та наголосили, що положення Закону про Державний бюджет не можуть змінювати чи обмежувати гарантії, встановлені спеціальним Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Було зазначено, що право суддів на щорічну оплачувану відпустку, а також порядок її використання регулюються саме Законом «Про судоустрій і статус суддів», а не бюджетним законодавством. Крім того, примусове перенесення відпустки або її заміна грошовою компенсацією суперечать як Закону України «Про відпустки», так і міжнародним зобов’язанням України у сфері трудових прав.

За результатами правового аналізу Рада суддів дійшла висновку, що положення статті 42 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» не поширюються на суддів. Зокрема, закон про Державний бюджет не може змінювати чи обмежувати гарантії реалізації права суддів на відпустку, визначені спеціальним законом, а виплата компенсації за невикористані дні відпустки не може здійснюватися без згоди судді.

Документ також підтверджує, що норми бюджетного закону не можуть бути підставою для примусової виплати компенсації за невикористану відпустку або обмеження права судді самостійно визначати час її використання.

Голова Ради суддів наголосив, що саме РСУ є органом, уповноваженим надавати роз’яснення щодо застосування Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у питаннях, пов’язаних із гарантіями діяльності суддів, зокрема щодо реалізації їхнього права на відпустку.

Він також зазначив, що протягом тривалого часу окремі суди помилково застосовували положення Закону про Державний бюджет, що призводило до необґрунтованого обмеження права суддів використовувати щорічну відпустку у зручний для них час.

У Раді суддів висловили сподівання, що ухвалений висновок забезпечить єдине застосування законодавства судами та гарантуватиме реалізацію права суддів на щорічну відпустку відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» без обмежень, передбачених бюджетним законодавством.

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