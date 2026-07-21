На Рівненщині переселенці залишилися без допомоги через помилку ПФУ

30 внутрішньо переміщених осіб, які проживали у геріатричному пансіонаті на Рівненщині, залишилися без виплат від держави.

Фото: Depositphotos

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Через рішення територіального органу Пенсійного фонду України 30 внутрішньо переміщених осіб, які проживали у геріатричному пансіонаті на Рівненщині, залишилися без виплат від держави. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, причиною відмови стало формальне застосування норм законодавства щодо осіб, які перебувають на повному державному утриманні.

Дмитро Лубінець повідомив, що під час перевірки було встановлено, що територіальний орган Пенсійного фонду безпідставно застосував до цих людей обмеження, передбачені для осіб, які перебувають на повному державному утриманні. Водночас до геріатричного пансіонату вони були влаштовані вже після того, як через війну стали ВПО.

«Міністерство соціальної політики України підтвердило: внутрішньо переміщені особи, яких після евакуації влаштували до геріатричних пансіонатів або інших закладів соціального захисту, не втрачають права на допомогу на проживання лише з цієї підстави», — зазначив омбудсмен.

У зв’язку з виявленими порушеннями омбудсмен вніс подання начальнику Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області.

У результаті права 30 мешканців Здолбунівського геріатричного пансіонату було поновлено — їм призначили допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

За інформацією Дмитра Лубінця, аналогічна ситуація виникла і в Кіровоградській області, де, за його даними, порушення торкнулися 102 людей. Наразі щодо цього випадку також вживаються заходи.

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