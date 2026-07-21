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Замість довідки ВПО буде цифровий витяг: підписано новий закон про права переселенців

14:09, 21 липня 2026 11
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Володимир Зеленський підписав закон 4924-IX, який оновлює законодавство про захист ВПО.
Замість довідки ВПО буде цифровий витяг: підписано новий закон про права переселенців
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Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4924-IX, який комплексно оновлює законодавство про захист внутрішньо переміщених осіб та гармонізує його з міжнародними стандартами.

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Документ запроваджує цифровий витяг із бази даних замість довідки ВПО, спрощує призначення пенсій і соціальних виплат, визнає переселенців повноправними жителями громад та гарантує підтримку на всіх етапах — від евакуації до відновлення й реінтеграції.

Мова йде про законопроєкт 12301.

Закон набирає чинності через три місяці після його офіційного опублікування.

Діючий Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» №1706-VII втрачає чинність одночасно з набранням чинності новим законом.

Основні положення ухваленого закону

Новим законом, зокрема, передбачено:

  • закріплення базових гарантій державної підтримки внутрішньо переміщених осіб на всіх етапах — під час адаптації, інтеграції, повернення до попереднього місця проживання та реінтеграції;
  • гарантування права на пенсійне забезпечення на загальних умовах.

Документ встановлює, що для осіб, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені, умови призначення, виплати, перерахунку або переведення на іншу пенсію не можуть передбачати додаткових або відмінних від загального порядку вимог і процедур, які обмежують реалізацію або звужують зміст їхнього права на пенсію;

  • запровадження електронного кабінету внутрішньо переміщеної особи, через який здійснюватиметься, зокрема, оцінювання потреб ВПО, рівня їх задоволення та інтеграції за новим місцем проживання;
  • розширення державної підтримки у забезпеченні житлом через загальні механізми житлового законодавства та спеціальні інструменти, передбачені для внутрішньо переміщених осіб.

Передбачається, що для визначених урядом категорій ВПО проживання у житлі для тимчасового проживання не може обмежуватися строками безоплатного тимчасового проживання під час дії воєнного або надзвичайного стану та протягом шести місяців після їх припинення або скасування;

  • законодавче врегулювання статусу місць тимчасового проживання, які можуть бути облаштовані у модульних містечках, гуртожитках, готелях та інших придатних для проживання приміщеннях і їх частинах, що використовуються або можуть використовуватися для тимчасового розміщення;
  • визначення на рівні закону основних завдань і функцій центрального органу виконавчої влади, який формуватиме та реалізовуватиме державну політику у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Такий підхід має гарантувати пріоритетність захисту прав ВПО незалежно від можливих кадрових або структурних змін в уряді.

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Верховна Рада України закон законопроект переселенці Володимир Зеленський ВПО

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