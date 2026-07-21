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Вместо справки ВПЛ будет цифровая выписка: подписан новый закон о правах переселенцев

14:09, 21 июля 2026 12
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Владимир Зеленский подписал закон 4924-IX, который обновляет законодательство о защите ВПЛ.
Вместо справки ВПЛ будет цифровая выписка: подписан новый закон о правах переселенцев
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Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4924-IX, который комплексно обновляет законодательство о защите внутренне перемещенных лиц и гармонизирует его с международными стандартами.

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Документ вводит цифровую выписку из базы данных вместо справки ВПЛ, упрощает назначение пенсий и социальных выплат, признает переселенцев полноправными жителями общин и гарантирует поддержку на всех этапах — от эвакуации до восстановления и реинтеграции.

Речь идет о законопроекте 12301.

Закон вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

Действующий Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» № 1706-VII утрачивает силу одновременно со вступлением в силу нового закона.

Основные положения принятого закона

Новым законом, в частности, предусмотрено:

  • закрепление базовых гарантий государственной поддержки внутренне перемещенных лиц на всех этапах — во время адаптации, интеграции, возвращения к прежнему месту жительства и реинтеграции;
  • гарантирование права на пенсионное обеспечение на общих условиях.

Документ устанавливает, что для лиц, состоящих на учете как внутренне перемещенные, условия назначения, выплаты, перерасчета или перевода на другую пенсию не могут предусматривать дополнительных или отличных от общего порядка требований и процедур, ограничивающих реализацию или сужающих содержание их права на пенсию;

  • введение электронного кабинета внутренне перемещенного лица, через который будет осуществляться, в частности, оценка потребностей ВПЛ, уровня их удовлетворения и интеграции по новому месту жительства;
  • расширение государственной поддержки в обеспечении жильем через общие механизмы жилищного законодательства и специальные инструменты, предусмотренные для внутренне перемещенных лиц.

Предполагается, что для определенных правительством категорий ВПЛ проживание в жилье для временного проживания не может ограничиваться сроками бесплатного временного проживания во время действия военного или чрезвычайного положения и в течение шести месяцев после их прекращения или отмены;

  • законодательное урегулирование статуса мест временного проживания, которые могут быть обустроены в модульных городках, общежитиях, гостиницах и других пригодных для проживания помещениях и их частях, которые используются или могут использоваться для временного размещения;
  • определение на уровне закона основных задач и функций центрального органа исполнительной власти, который будет формировать и реализовывать государственную политику в сфере обеспечения прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Такой подход должен гарантировать приоритетность защиты прав ВПЛ независимо от возможных кадровых или структурных изменений в правительстве.

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Верховная Рада Украины закон законопроект переселенцы Владимир Зеленский ВПЛ

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