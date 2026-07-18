Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Доначисление пенсии возможно после перерасчета, учета дополнительного страхового стажа, подтверждения заработка или оформления права на надбавки.

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Отдельные пенсионеры могут рассчитывать не только на повышение ежемесячной пенсии, но и на выплату средств за прошлые периоды. Это происходит, когда право на больший размер пенсии возникло раньше, чем Пенсионный фонд провел перерасчет или получил все необходимые документы.

Когда Пенсионный фонд выплачивает доначисления

Чаще всего это касается пенсионеров, которые после выхода на пенсию продолжали официально работать. Если за это время они приобрели дополнительный страховой стаж, Пенсионный фонд проводит перерасчет пенсионных выплат.

Хотя законодательством предусмотрено, что новый размер пенсии применяется с 1 апреля, на практике увеличенная сумма нередко начинает поступать позже. Причина заключается в том, что работодатели подают отчетность об уплате взносов с определенной задержкой, поэтому Пенсионный фонд получает необходимые данные не сразу.

После завершения перерасчета пенсионеру выплачивают не только увеличенную пенсию, но и компенсацию за тот период, когда он уже имел право на более высокие выплаты. Из-за этого единовременное поступление на счет может быть значительно больше, чем обычная пенсия.

Кто еще имеет право на выплату за прошлые периоды

Доначисление возможно не только для работающих пенсионеров. Пенсионный фонд может выплатить недополученные средства и в случаях, если после назначения пенсии человек:

предоставил документы о страховом стаже, который ранее не был учтен;

подтвердил заработную плату, влияющую на размер пенсионного обеспечения;

доказал право на надбавку, доплату или иную выплату, которая своевременно не была назначена.

В таких ситуациях специалисты Пенсионного фонда определяют дату, с которой пенсионер имел право получать большую сумму, после чего начисляют и выплачивают разницу.

Нужно ли подавать заявление

Ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров осуществляется автоматически, поэтому дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

В то же время, если необходимо учесть неучтенный страховой стаж, подтвердить заработок или оформить право на определенную надбавку либо доплату, без подачи соответствующих документов в Пенсионный фонд не обойтись. После их проверки размер пенсии могут пересмотреть, а недополученные за предыдущий период средства — выплатить.

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