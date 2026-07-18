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Депутаты инициировали запрос в Зеленский с просьбой рассмотреть увольнение Главнокомандующего ВСУ Сырского

16:27, 18 июля 2026 239
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Народные депутаты инициировали депутатский запрос к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Александра Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ.
Депутаты инициировали запрос в Зеленский с просьбой рассмотреть увольнение Главнокомандующего ВСУ Сырского
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Народные депутаты инициировали депутатский запрос к Президенту Владимиру Зеленскому относительно кадровых решений, касающихся высшего командования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили народные депутаты.

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Отмечается, что в соответствии со статьей 106 Конституции Украины решения относительно высшего командования Вооруженных сил Украины принимает исключительно Президент Украины как Верховный Главнокомандующий.

В то же время парламентарии имеют право направить Президенту депутатский запрос. Для этого документ должен получить поддержку не менее 226 народных депутатов, после чего он становится решением Верховной Рады.

Зарегистрированный депутатский запрос содержит предложение обратиться к Президенту с требованием:

  • рассмотреть вопрос об освобождении генерала Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины;
  • рассмотреть вопрос о назначении нового Главнокомандующего Вооруженными силами Украины на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеримый технологический результат;
  • инициировать введение процедуры регулярного отчета высшего военного командования перед профильным комитетом Верховной Рады Украины в закрытом режиме с целью восстановления баланса демократического гражданского контроля.

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Верховная Рада Украины президент ВСУ депутат увольнение Владимир Зеленский Александр Сырский

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