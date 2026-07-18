В Полтаве суд наказал военнослужащего за два эпизода СОЧ

За два эпизода СОЧ мужчина получил 5 лет лишения свободы.

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Полтавский районный суд Полтавской области вынес приговор по уголовному производству в отношении военнослужащего, обвиняемого в самовольном оставлении места службы в условиях военного положения. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Суд установил, что обвиняемый, проходя военную службу по призыву во время мобилизации в подразделении Национальной гвардии Украины, дважды без уважительных причин самовольно оставлял место службы. Первый раз он отсутствовал с 19 по 24 мая 2025 года, второй — с 17 июня по 24 сентября 2025 года. Все это время военнослужащий не выполнял служебных обязанностей, не принимал мер для добровольного возвращения в воинскую часть и занимался личными делами. В обоих случаях его местонахождение установили сотрудники Национальной полиции, после чего военнослужащего вернули в подразделение.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства совершенного, искренне раскаялся и просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Суд учел искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство, в то же время отягчающим обстоятельством признал повторное совершение уголовного правонарушения.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений.

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