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Заманил «покататься» на авто: в Одесской области 29-летнего мужчину подозревают в насилии над двумя мальчиками

18:15, 18 июля 2026 91
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Злоумышленник втирался в доверие к детям и заманивал их в собственное авто.
Заманил «покататься» на авто: в Одесской области 29-летнего мужчину подозревают в насилии над двумя мальчиками
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В Одесской области полиция задержала 29-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя малолетними мальчиками. За содеянное задержанному грозит пожизненное заключение. Об этом сообщают в полиции.

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Как выяснило следствие, подозреваемый был знакомым матери одного из потерпевших. Мужчина часто приходил помогать женщине по хозяйству и общался с её 10-летним сыном. Впоследствии он предложил ребёнку покататься на автомобиле. Злоумышленник намеренно вывез мальчика в безлюдное место, где в салоне машины совершил в отношении него насильственные действия.

Спустя некоторое время мужчина снова наведался к этой семье. В этот раз он вызвался отвезти 10-летнего сына знакомой и его 11-летнего друга купаться на местный водоём. Однако по дороге к пруду он совершил действия сексуального характера уже в отношении старшего мальчика.

На данный момент фигуранту объявили подозрение по фактам неоднократного совершения насильственных действий сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет. Следователи уже обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Полиция настаивает на содержании под стражей в СИЗО без возможности внесения залога.

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полиция насилие

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